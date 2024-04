Niezwykły projekt przenośnej konsoli podbija serca internautów. Wcale się nie dziwię!

Fani nie przestają zaskakiwać swoimi domowymi projektami. Do jednych z najciekawszych projektów ostatnich miesięcy dołącza właśnie przenośna konsolka bazująca na niszowym kontrolerze do pierwszego PlayStation.

Kreatywne pomysły fanów od lat nas rozpieszczają. Ich wykonywane samodzielnie projekty pobudzają wyobraźnię i... wielu z nas marzyłoby, by takie produkty faktycznie trafiły oficjalnie na rynek. Tak sprawy mają się z konsolą przenośną bazującą na dość specyficznym kontrolerze do pierwszego PlayStation.

Konsola przenośna wbudowana w nietypowy kontroler. Oto ciekawy projekt fana

Wszelkiego rodzaju modyfikacje wzbudzają ogrom emocji w świecie gadżeciarzy. Jednak w świecie, w którym roi się od rozmaitych tanich konsolek z emulatorami, większość z nas przywykła już do ich wyglądu, który jest dość szablonowy. Tym razem jednak modder o imieniu Hairo Satoh postanowił pójść o krok dalej. I tego typu sprzęt wbudować w jeden z ciekawszych kontrolerów do pierwszego PlayStation: Takara Roulette.

Jak widać na załączonym obrazku, kontroler Takara Roulette był dość specyficzną konstrukcją. Konstrukcją, która posiadała specjalny okrąg. Ten został jednak wymontowany i zastąpiony przez ekran LCD. A tuż pod nim czeka na nas zestaw klawiszy doskonale znany miłośnikom marki. Jest kompaktowy i wyjątkowo poręczny, jednymi elementami które budzą moje wątpliwości (zwłaszcza w kontekście zręcznościowych produkcji) jest kwestia rozmieszczenia przycisków L1, L2, R1 i R2.

Kreatywność fanów jeszcze niejednokrotnie nas zaskoczy

To jeden z fanowskich projektów, który budzi uśmiech i podziw. I nie mam najmniejszych wątpliwości, że to nie jest ostatni raz, kiedy domowe projekty nas zaskoczą. Wygląda świetnie i wyjątkowo "czysto" — a jego niewielki rozmiar w połączeniu z nietypowym kształtem przyciąga wzrok. No co tu dużo mówić: chętnie bym sprawdził jak granie na tym sprzęcie wypada w praktyce!

