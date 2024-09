Niewyjaśnione dźwięki w kosmosie. Co tym razem spotkało Starlinera

Usterki techniczne i bezzałogowy powrót Starlinera na Ziemię. To tematy nie opuszczające kapsuły NASA. Do tej historii dołącza kolejny problem, niewytłumaczony, pulsujący dźwięk.

Dziecko współpracy NASA z Boeingiem nie zaliczyła udanego, dziewiczego lotu. Kapsuła, która miała wrócić już parę miesięcy temu, wciąż jest połączona z Międzynarodową Stacją Kosmiczną. I chociaż znamy już los Starlinera i jego załogi, kolejne problemy są zgłaszane do Centrum Kontroli. Butch Wilmore, jeden z astronautów, w sobotę skontaktował się ze wsparciem, informując o dziwnych dźwiękach dochodzących z głośników kapsuły.

"Mam pytanie dotyczące Starlinera (...) Z głośników dochodzi jakichś dziwny dźwięk (...) nie wiem co jest jego źródłem." - zgłosił członek załogi podczas kontaktu ze wsparciem misji NASA w Houston. Nie był pewien przyczyny powstawania dźwięku, więc zdecydował się zapytać czy odgłosy mogą zostać skontrolowane.

Pulsujące odgłosy

Zespół z NASA potrzebował chwili na przygotowanie, aby w końcu móc się zgłosić z powrotem do Barry'ego Wilmore'a. Wspólnym siłami rozpoczęli próbę uchwycenia dźwięku na nagraniu. Pierwsza próba nie zakończyła się pomyśle, lecz oczywiście nikt tematu nie zbagatelizował i kolejne podejście zakończyło się sukcesem. To co usłyszeli, było regularnym, pulsującym odgłosem. Pierwsze skojarzenia mogą niewątpliwie skierować myśli ku dźwiękowi sonaru podwodnego. Zresztą nawet członek ekipy wsparcia potwierdził rejestrację "sygnału brzmiącego jak sonar".

Wszystko pod kontrolą

Chociaż z ziemskiej perspektywy może się to wydawać dziwne, to wyraźnie słychać, że zarówno astronauta jak i kontrola NASA, wszyscy zachowują spokój. Ot pracownik zgłasza usterkę w urządzeniu potrzebnym do jego pracy. Tylko po prostu w kosmosie! Wytłumaczenie źródła jest najpewniej prozaiczne i nie zwiastuje niczego niebezpiecznego. Za to jest kolejnym dowodem, że słusznie podjęto decyzję o ściągnięciu kapsuły na Ziemię bez jej załogi. Ci muszą poczekać na przylot maszyny z konkurencyjnej firmy, SpaceX Elona Muska.