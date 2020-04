Powiedzmy sobie szczerze: funkcjonowanie na co dzień na przestrzeni ostatnich kilku tygodni byłoby bez Internetu niemożliwe. Do Sieci przeniosło się wszystko – i praca, i rozrywka, i kontakty z innymi ludźmi. Spotkania biznesowe odbywają się na wideoczatach, podobnie jak wieczorne pogaduchy w cztery oczy (i dwie kamery) bądź rozmowy w szerszym gronie. Sporo osób pracuje zdalnie, co jest dla nich rozszerzeniem tego, co robili do tej pory lub zupełnie czymś nowym. Analogicznie jest z rozrywką: filmy i spektakle streamujemy z Sieci, jak również muzykę w postaci nagrań studyjnych lub zarejestrowanych koncertów.

Gorsza jakość na VOD, streaming notuje spadki

W tych nietypowych okolicznościach dochodzi do wielu innych nietypowych sytuacji. Giganci streamingowi zdecydowali się na ograniczenie jakości wideo, dzięki czemu odciążona zostanie przepustowość infrastruktury w całej Europie. Zrobili to niemal wszyscy, a każdy z kim rozmawialiśmy potwierdza, że popularność usługi wzrosła. Takie zachowanie oraz informacje raczej nikogo nie dziwią, choć nie da się ukryć, że dla niektórych nie są to dobre wieści – jeśli posiadacie odpowiedni sprzęt, by cieszyć się wysoką jakością obrazu i dźwięku, to nie będziecie teraz rozpieszczani szeroko dostępnymi treściami w 4K w Internecie.

