Niewiarygodne nagranie. Steve Jobs chwali się emulatorem PlayStation na Makach

Internetowi komentatorzy regularnie powracają do wielu materiałów ze Stevem Jobsem. Co by o nim nie mówić: to prawdziwa legenda. Sposób w jaki przedstawiał nowe produkty jest unikalny -- niewielu w świecie technologii jest równie dobrych prezenterów. Jednak o ile pokazanie po raz pierwszy iPhone'a i iPada regularnie powraca w internetowych wspominkach, to jest pewien materiał, o którym nie mówi się zbyt wiele. A powiunno, bo jest to dość... specyficzne nagranie.

Steve Jobs przedstawia emulator PlayStation. Apple kochało emulację, zanim na lata ją zablokowało

Jeżeli przyjrzymy się ostatnim latom historii Apple, można założyć że firma nienawidziła emulacji. Przez wiele lat emulatory nie były dopuszczalne do App Store'a. Zmiany nadeszły dopiero w tym roku. Ale niewielu pamięta, że w 1999 Steve Jobs przedstawiając iMaca G3 oraz Power Maca G3 reklamował te sprzęty jako znakomite maszyny nadające się nie tylko do pracy, ale również do gier. Wtedy też legendarny założyciel Apple przedstawił emulator Connetix Virtual Game Station. Był to pierwszy emulator, który był w stanie odpalać na komputerze gry z pierwszego PlayStation w pełnej prędkości. Podczas uroczystej prezentacji pokazano jak oprogramowanie radzi sobie z jedną z najpopularniejszych gier tamtych lat: Crashem Bandicootem.

Emulacja na Makach radziła sobie dobrze. Ale Sony nie chciało tracić pieniędzy

Z perspektywy 2024 roku idea płacenia 49 dolarów za dostęp do emulacji brzmi kosmicznie, ale... tyle trzeba było wydać, jeśli chciało się korzystać z dobrodziejstw emulacji na Makach. Oczywiście poszkodowanym w tej sytuacji było Sony -- i nie trzeba było długo czekać, by japoński gigant zareagował pozwem. Najzabawniejsze w tej historii jest jednak to, że to nie Sony, a Connectix wygrało sądową potyczkę. Ostatecznie twórcy PlayStation zdecydowali się kupić firmę i zamknąć: w ten sposób udało im się pokonać przeciwnika.

Z perspektywy 2024 cała ta historia wydaje się niewiarygodna. Emulacja to temat, o którym dyskutuje się od lat. I tak naprawdę wszyscy wiemy, że jest to legalne, ale tylko po spełnieniu szeregu warunków. Warunków, których wielu użytkowników nie spełnia. Myślę, że nie jest przesadą powiedzenie, że to coś w rodzaju szarej strefy. Stąd też sam pomysł na reklamowanie emulatorów przy wprowadzaniu nowego komputera na rynek wydaje się być nierealny. Nie bardzo jestem sobie w stanie wyobrazić przedstawicieli Microsoftu czy Apple, którzy w obecnych czasach reklamują swoje komputery jako sprzet do emulacji chociażby Nintendo Switch. To były zupełnie inne czasy i inne tradycje, jednak po wszystkich latach obrażania się na emulację przynajmniej jest ona już akceptowalna w App Store.