Apple usunęło aplikację ze sklepu. Teraz sąd wymierzy sprawiedliwość

Kojarzycie Musi? Aplikacja do strumieniowania muzyki była hitem na rynku – pozwalała bowiem bez opłat i bez reklam słuchać muzyki na urządzeniach mobilnych, ale miała jeden mroczny sekret. Utwory pochodziły bezpośrednio z YouTube, dlatego Apple zdecydowało się usunąć aplikację z App Store. Status prawny Musi wciąż jest w zasadzie nie jasny, ale firma szybko postanowiła odgryźć się gigantowi z Cupertino. Sprawa trafiła do sądu.

Nielegalność Musi nie została potwierdzona przez ekspertów, ale Apple podejrzenia wystarczyły

Początków Musi doszukiwać musimy się w 2016 roku, kiedy to apka firmy Pixalete zaczęła szybko piąć się w rankingach oprogramowania do streamowania muzyki, pobijając między innymi takich gigantów jak Deezer czy Amazon Music. Nigdy nie było jednak do końca jasne, jak to jest z tą legalnością treści dostępnych w Musi, bo aplikacja korzystała z zasobów YouTube, ale tłumaczyła się tym, że pełni rolę zwykłej przeglądarki internetowej. Sprawie przyglądali się liczni prawnicy i sam YouTube, dochodząc ostatecznie do wniosku, że Musi naruszyło warunki korzystania z serwisu, co nie zostało jednoznacznie potwierdzone przez niezależnych ekspertów.

Apple te niejasności wystarczyły jednak, by wyrzucić Musi z App Store, ale firma nie daje za wygraną. Jak donosi ArsTechnica, Musi pozwało Apple za naruszenie warunków Umowy Developerskiej

Musi oczekuje, że sąd wyda natychmiastowy nakaz przywrócenia Musi do sklepu z aplikacjami Apple i uniemożliwienia firmie usuwania aplikacji bez wyraźnej podstawy prawnej.

