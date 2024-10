Produkt Apple pomaga złodziejom - przydatna technologia w złych rękach

AirTagi – choć to urządzenia w gruncie rzeczy bardzo przydatne – mają swoją niechlubną przeszłość kryminalną. Niejednokrotnie złodzieje, stalkerzy czy inne typy spod ciemnej gwiazdy wykorzystywały lokalizatory od Apple do popełniania przestępstw, a w poprawie tego stanu rzeczy nie pomogły nawet softwarowe rozwiązania producenta, takie jak komunikaty o śledzeniu przez AirTag niepowiązany z kontem Apple ID. Tym razem o AirTagach ponownie jest głośno za sprawą serii kradzieży we Włoszech – przestępstwa są wycelowane w piłkarzy i powoli zaczynają zniechęcać zawodników do gry w klubach Serie A.

Piłkarze włoskiej ligi terroryzowani przez złodziei

O wysokiej przestępczości we Włoszech przekonał się już w przeszłości Arkadiusz Milik czy Lorenzo Insigne, a teraz zły los dopadł brazylijskiego obrońcę z Napoli, Juana Jesusa. Piłkarze topowych lig to zawsze łakomy kąsek dla złodziei, bo w ich dobytek to gwarancja cennego łupu – wystarczy tylko ich zlokalizować. W tym niestety ponownie pomógł lokalizator od Apple.

Piłkarz Napoli poinformował w mediach społecznościowych o włamaniu do jego auta. Dodał także, że w przeciągu miesiąca znalazł w swoim aucie aż 5 AirTagów, więc mowa tutaj o zaplanowanej i konsekwentnie realizowanej akcji. Poszkodowany w mocnych słowach skomentował zajście.

Źródło: Depositphotos

Jak donosi portal Weszło – niedawno ofiarą stał się także David Neres, który również występuje w Napoli. Klub na razie nie wydał w tej sprawie oświadczenia, ale jeśli tak dalej pójdzie, to klub z Neapolu będzie musiał w kontrakcie dopisywać obowiązek zapewnienia osobistej ochrony.

Stock image from Depositphotos