Heyah na kartę z darmowymi połączeniami do Ukrainy. Pierwsza taka oferta w Polsce

Brak limitów w połączeniach do Ukrainy w pakiecie L

Jak informuje Heyah, w najnowszej wersji pakietu L za 55 złotych, co 30 dni otrzymamy nielimitowaną możliwość połączeń do wszystkich operatorów działających w Ukrainie (Vodafone, Kyivstar i Lifecell). Do tego co miesiąc do dyspozycji czeka pakiet 100 GB internetu, który można dodatkowo powiększyć.

Źródło: Heyah

Warto również zaznaczyć, że na start firma dodaje 500 gigabajtów ekstra, które można dowolnie wykorzystać do końca roku. Bonus można odebrać w aplikacji Moja Heyah. W ramach pakietu L, co miesiąc każdy z użytkowników ma możliwość zrealizowania aż 5 w pełni darmowych przelewów zagranicznych z myRia w bankomatach Euronet. Oczywiście do tego dochodzą również nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y na terenie Polski. Skorzystanie z pakietu L wydłuża ważność konta aż do 12 miesięcy.

Nowa opcja M — mniej internetu, ale więcej rozmów

Jeśli korzystacie mniej z pakietu internetu, a bardziej cenicie sobie możliwość nielimitowanych rozmów, powinniście się zainteresować opcją M w Heyah na kartę. Ten wariant gwarantuje 70 GB internetu co 30 dni oraz aż 2000 minut połączeń do Ukrainy, czyli ponad godzinę dziennie.

Korzystając z tej opcji klienci otrzymują również do dyspozycji 5 bezpłatnych przelewów zagranicznych z myRia w bankomatach Euronet. Podobnie jak w przypadku pakietu L, także wariant M daje możliwość powiększenia pakietu danych o 500 GB ekstra do wykorzystania do końca roku, a wszystkie rozmowy, SMS-y oraz MMS-y w kraju pozostają bezpłatne.

Pakiet S i XS

Jeśli jesteście zainteresowani pakietami za mniejsze pieniądze, powinniście się zainteresować opcjami S oraz XS. Pierwszy, dostępny w cenie 35 zł co 30 dni zapewnia 1000 bezpłatnych minut do Ukrainy, 55 GB (oraz dostęp do bonusu 500 GB do końca roku), a także 5 bezpłatnych przelewów zagranicznych z myRia oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y na terenie Polski. Wariant XS w cenie 30 zł co 30 dni to z kolei 40 GB internetu oraz darmowe połączenia i wiadomości w Polsce.

Źródło: Heyah