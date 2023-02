Najwyraźniej T-Mobile (i ich nadajnikom) nie straszny napływ nowych klientów, skuszonych nielimitowanym w dane dostępie do internetu mobilnego, czy to w smartfonie czy w domowym routerze WiFi - bo okazuje się, że przez najbliższy tydzień tę drugą opcję można wykupić w znacznie obniżonej cenie.

Nielimitowany domowy internet mobilny pojawił się w ofercie T-Mobile na koniec wakacji 2021 roku, a z początkiem zeszłego roku internet mobilny bez limitu danych dołączył do zwykłej oferty komórkowej. Ten ruch z pewnością miał olbrzymi wpływ na świetne wyniki tego operatora przy przenoszeniu numerów za cały 2022 rok (więcej o tym w tym tekście).

Domowy internet mobilny bez limitu danych w T-Mobile

Wszystko wskazuje na to, że T-Mobile idzie za ciosem i chce ten wynik poprawić i w tym roku. Do 14 lutego w ramach oferty na domowy internet mobilny możecie bowiem zamówić sobie online najwyższy pakiet - Internet domowy L - bez limitu danych, z ograniczeniem prędkości do 90 Mb/s za 70 zł. Regularna cena tego pakietu to 90 zł miesięcznie.



Nie ma tu opłat aktywacyjnych, a jak nie mamy routera WiFi w domu, możemy od razu takowy sobie domówić w cenie od 79 zł do 119 zł.

Jeszcze lepiej to wygląda, jeśli jesteście już klientem T-Mobile, dajmy na to macie wykupiony abonament komórkowy za 50 zł (teraz kosztuje już 55 zł) - wówczas za ten sam pakiet zapłacicie jedynie 50 zł miesięcznie, czyli 10 zł drożej niż najtańszy z trzy razy mniejszym limitem prędkości do 30 Mb/s.



Łącznie za abonament komórkowy i domowy internet mobilny bez limitu danych zapłacimy więc tutaj 100 zł (po nowemu 105 zł) miesięcznie.

Domowy internet mobilny u pozostałych operatorów

Orange

W Orange obniżka miesięcznych opłat za kolejną usługę, jest tylko przy wyborze drugiego planu komórkowego lub pakietu Orange Love. Za dobranie domowego internetu mobilnego do abonamentu komórkowego (za 55 zł miesięcznie), z limitem transferu danych 500 GB w miesiącu, zapłacimy 59,99 zł.



Razem za plan komórkowy i internet mobilny z limitem 500 GB zapłacimy więc 114,99 zł miesięcznie.

Play

W Play zniżka na kolejną usługę wynosi 10 zł, więc przy abonamencie komórkowym za 50 zł, internet mobilny z limitem danych 500 GB kosztuje 65 zł, a za 1000 GB - 140 zł miesięcznie.



Łączny koszt za abonament komórkowy i internet mobilny zamknie się nam w kwocie 115 zł za limit 500 GB i 190 zł za 1000 GB.

Plus

Plus obniża w ramach smartDOM koszt drugiej usługi o 25 zł, więc przy abonamencie komórkowym za 55 zł miesięcznie, za internet mobilny z limitem 500 GB w miesiącu zapłacimy 75 zł, a za 1000 GB - 175 zł. W obu planach dostajemy na cały okres umowy dostęp do Disney+.



Razem za abonament komórkowy i internet mobilny koszt miesięczny wyniesie tutaj 130 zł za limit 500 GB i 230 zł za limit 1000 GB w miesiącu.

Tak więc promocja w T-Mobile naprawdę mocna, podejrzewam że w ten jeden tydzień mocno zwiększy im bazę nowych kart SIM w routerach mobilnych ich klientów. Liczę też, że i pozostali operatorzy zdecydują się w tym roku na udostępnienie w swoich ofertach nielimitowanego internetu mobilnego - jak widać da się, i modernizowane od kilku lat nasze sieci mobilne powinny to udźwignąć.

Źródło: T-Mobile.

