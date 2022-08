5 smartfonów z gwarancją najniższej ceny w T-Mobile. Sprawdzam, abyście Wy nie musieli

Nikt nie lubi czytać regulaminów, zrobiłem to za Was. Promocja dotyczy zakupu tego samego modelu w T-Mobile, Orange, Play, Plus EURO RTV AGD, Media Markt i Media Expert. Liczy się tu data zakupu w T-Mobile - jeśli w terminie 14 dni od zakupu znajdziecie tańsze wybrane urządzenie wśród wymienionych wyżej konkurentów, T-Mobile obniży cenę w swojej promocji (lub wycofa model z promocji), a kupującemu zwróci różnicę.

No to zaczynamy - w tabelkach pojawią się najkorzystniejsze opcje, a więc jeśli za gotówkę zakup jest tańszy niż na raty, to raty będą pomijane.

Samsung Galaxy S21 FE 5G 6/128GB w promocji T-Mobile

W T-Mobile aktualnie ten model kupicie za 2 989,00 zł - 24 raty po 120 zł i opłata na start: 109,00 zł. Jak tu wygląda u pozostałych konkurentów?

Samsung Galaxy S21 FE 5G 6/128GB Orange Play Plus Euro Media Markt Media Expert Na start 0,00 zł brak 349,00 zł 0,00 zł brak 0,00 zł Rata 149,95 zł brak 141,67 zł 299,90 zł brak 299,90 zł Liczba rat 20 brak 24 10 brak 10 Razem 2 999 zł 2 999 zł 3 749 zł 2 999 zł 2 999 zł 2 999 zł

Oppo Reno7 Lite 5G 8/128GB w promocji T-Mobile

Smartfon OPPO wyceniony został w tej promocji na 89 zł na start i 24 raty po 75 zł, co daje nam łącznie 1889 zł.

Oppo Reno7 Lite 5G 8/128GB Orange Play Plus Euro Media Markt Media Expert Na start brak brak 199,00 zł 0,00 zł brak 0,00 zł Rata brak brak 79,17 zł 109,95 zł brak 109,95 zł Liczba rat brak brak 24 20 brak 20 Razem brak 2 199 zł 2 099 zł 2 199 zł 2 199 zł 2 199 zł

Samsung Galaxy A33 5G 6/128GB w promocji T-Mobile

Drugi z modeli Samsunga A33 kosztuje na start 59 zł i później w 24 ratach po 60 zł. Razem - 1499 zł.

Samsung Galaxy A33 5G 6/128GB Orange Play Plus Euro Media Markt Media Expert Na start 0,00 zł brak 1,00 zł 0,00 zł brak 0,00 zł Rata 87,45 zł brak 79,08 zł 159,90 zł brak 266,66 zł Liczba rat 20 brak 24 10 brak 6 Razem 1 749 zł 1 499 zł 1 899 zł 1 599 zł 1 599 zł 1 600 zł

Xiaomi Redmi Note 10S 64GB w promocji T-Mobile

Z kolei jeden z modeli Xiaomi zakupicie teraz w promocji T-Mobile za 89 zł na start i w 24 ratach po 40 zł, a więc łącznie 1049 zł.

Xiaomi Redmi Note 10S 64GB Orange Play Plus Euro Media Markt Media Expert Na start brak brak brak 0,00 zł brak 0,00 zł Rata brak brak brak 183,17 zł brak 109,90 zł Liczba rat brak brak brak 6 brak 10 Razem brak brak brak 1 099 zł 1 199 zł 1 099 zł

Motorola Moto E32s 3/32GB w promocji T-Mobile

Na koniec została najtańsza Motorola, za którą zapłacicie w promocji T-Mobile 119 zł na start i w 24 ratach po 20 zł. Razem - 599 zł.

Motorola Moto E32s 3/32GB Orange Play Plus Euro Media Markt Media Expert Na start brak brak 1,00 zł brak brak brak Rata brak brak 33,25 zł brak brak brak Liczba rat brak brak 24 brak brak brak Razem brak 599 zł 799 zł brak brak brak

Jak widać powyżej, na dziś udało się T-Mobile tak ustalić ceny, by były niższe niż u konkurencji - ewentualnie takie same. Jeśli zainteresował Was któryś z tych modeli, możecie go zakupić na raty 0% bez abonamentu na tej stronie.

Źródło: T-Mobile.