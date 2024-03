Wypełniasz PIT? Nie zapomnij o jednej rzeczy

Marzec i kwiecień to tradycyjnie miesiące, w których wszyscy Polacy siadają do wypełniania PITów. W tym roku trzeba to zrobić do 20 kwietnia 2024 r., ponieważ w przypadku spóźnienia zostaną na nas nałożone odsetki. Tym bardziej, że obecnie wypełnianie PITu przy pomocy długopisu i kalkulatora to już w większości przeszłość i duża część z nas nie musi poświęcać na to więcej niż kilka sekund.

Wszystko dzięki usłudze Twój e-PIT, do której możemy zalogować się m.in. profilem zaufanym, eDowodem albo po prostu wypełniając informacje odnośnie naszego poprzedniego zeznania podatkowego. Usługa sama policzy, ile mamy nadpłaty/niedopłaty podatku, a dodatkowo - dzięki niej potencjalny zwrot bardzo szybko trafi bezpośrednio na nasze konto.

Oprócz tego Twój e-PIT ułatwia jeszcze jedną rzecz, która, choć cieszy się wśród Polaków rosnącą popularnością, wciąż jeszcze nie jest zamieszczana w zeznaniu PIT przez dużą część Polaków. Mowa oczywiście o przekazaniu 1,5 proc. podatku na cele charytatywne.

Jak przekazać 1,5 podatku w zeznaniu PIT?

Jak wynika z niedawnego badania “Sytuacja na rynku consumer finance”, aż 75 proc. gospodarstw domowych w Polsce zapowiadało, że przekaże 1,5 proc. na organizację pożytku publicznego. Jednak jeżeli chodzi o zapowiedzi, to te często nieco odbiegają od samych rezultatów, ponieważ w zeszłym roku swój 1,5 proc. podatku przekazało 12,7 mln Polaków, czyli mniej niż połowa z 26,1 mln, które wypełniły zeznanie podatkowe.

Taka liczba osób oznacza jednak, że OPP otrzymały sumarycznie aż 1,5 mld zł, więc można sobie tylko wyobrazić, co by się stało, gdyby pozostali podatnicy również tak zrobili. Warto tu zaznaczyć, że przeznaczenie części podatku nie podnosi go, ani też - nie zmniejsza kwoty potencjalnego zwrotu, jaki możemy otrzymać.

Jak więc to zrobić? Jeżeli korzystamy z narzędzie Twój e-PIT wystarczy tylko wypełnić odpowiednie pole w którym proszeni jesteśmy o umieszczenie numeru KRS wybranym polu. Jeżeli natomiast dalej wypełniamy PIT ręcznie, bądź przy użyciu programu komputerowego, pamiętać, żeby wypełnić pole K. Tam numer KRS wybranej organizacji musimy wpisać w polu 147, a kwotę do przekazania w polu 148, pamiętając, że sami musimy obliczyć, ile chcemy przekazać na wskazaną fundację.

Źródło: Depositphotos

Można się spodziewać, że w tym roku dotacji na OPP będzie trochę więcej, ponieważ wraz ze wzrostem popularności Twojego e-PITu wzrasta też liczba ludzi, którzy wypełniają zeznanie w prosty sposób. W 2022 20 mln Polaków wypełniło PIT w ten sposób, w 2023 było to już 24 mln, a tylko do 18 lutego 2024 milion Polaków policzyła swoje podatki w ten właśnie sposób.

Źródło: Depositphotos