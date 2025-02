e-PIT nie działa. Ograniczono dostęp do usługi – znamy szczegóły

Przez najbliższe 10 dni dostęp do usługi Twój e-PIT będzie niemożliwy. Ma to związek z pracami przygotowującymi system na możliwość składania rozliczeń podatkowych za ostatni rok.

Składanie papierowych zeznań podatkowych przeszło już do historii, a ostatnie lata należą przede wszystkim do usługi Twój e-PIT, która jest jedną z najpopularniejszych e-usług w administracji publicznej w Polsce. W samym tylko 2024 roku zostało złożonych przez Twój e-PIT 13,8 mln deklaracji podatkowych za 2023 r. Można więc mówić o wielkim sukcesie, który zapewne zostanie w tym roku powtórzony.

Reklama

Twój e-PIT daje możliwość wysłania rocznego rozliczenia podatku dochodowego, co ułatwia i przyspiesza rozliczenie z fiskusem. Za pośrednictwem portalu internetowego można rozliczyć m.in. przychody osiągnięte z inwestycji na rynkach kapitałowych (PIT-38). Twój e-PIT posiada wiele dodatkowych zalet. Jedną z nich jest fakt, że gdy deklaracja podatkowa jest już wstępnie wypełniona przez Krajową Administrację Skarbową, nam pozostaje tylko uzupełnić ewentualne ulgi oraz opcjonalnie wskazać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1,5% naszego podatku.

Twój e-PIT na ostatniej prostej. Zamknięto dostęp do usługi

Jednak, by wszystko działało sprawnie, potrzebne jest odpowiednie przygotowanie systemów. Ministerstwo Finansów informuje, że w dniach 4-14 lutego dostęp do usługi Twój e-PIT będzie utrudniony. A wszystko po to, by Krajowa Administracja Skarbowa mogła przeprowadzić akcję zasilania systemu informacjami o przychodach przekazanymi przez płatników. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie:

Tak jak wskazuje Ministerstwo, już 15 lutego 2025 rusza kolejna odsłona usługi Twój e-PIT, w ramach której możemy szybko rozliczyć się z podatku dochodowego. W tym roku ponownie z usługi mogą także skorzystać osoby, które osiągają przychody z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej. Wypełnienie i wysłanie zeznania podatkowego przez rządowy portal jest bardzo proste i nie powinno stanowić żadnego wyzwania dla osób, które z komputerem nie mają zbyt dużego doświadczenia. Nie dziwi więc, że wiele osób planuje skorzystać z tej opcji. Jak co roku, spodziewane są problemy z działaniem serwisu, które z czasem będą się zmniejszać. Czas na wysłanie zeznania jest do 30 kwietnia 2024 roku, a po tym terminie zostanie ono automatycznie rozliczone.