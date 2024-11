Podatek PIT rozliczysz na smartfonie. Aplikacja pojawi się w grudniu

Krajowa Administracja Skarbowa szykuje się do wprowadzenia szeregu usług elektronicznych w ciągu najbliższych dwóch kwartałów. Dla osób fizycznych najważniejsza informacja to możliwość rozliczenia podatku PIT przez aplikację na smartfonie.

Cyfryzacja przyśpiesza

Przez wiele lat cyfryzacja w Polsce postępowała bardzo wolno, ale wygląda na to, że w ostatnim czasie sytuacja znacząco zaczęła się poprawiać. Nie ma miesiąca aby mObywatel nie zyskał jakiejś nowej funkcjonalności. Rozwój następuje również w innych usługach jak chociażby za sprawą wykorzystania elektronicznej warstwy w dowodzie osobistym i aplikacji eDO App. To wszystko sprawia, że coraz więcej spraw możemy załatwić bez konieczności fizycznej obecności w urzędzie. Sytuacja nadal jest jeszcze daleka od idealnej, ale te postępy cieszą. Tym bardziej, że kolejne usługi wdrażane są przez różne ministerstwa. Tym razem padło na Krajową Administrację Skarbową.

e-Urząd Skarbowy w smartfonie

W ostatni dzień października na stronach KAS pojawiła się rozpiska wdrożeń jakie organ podatkowy zamierza wdrożyć w najbliższych latach. Najciekawszą informacją z punktu widzenia zwykłego podatnika jest zapewne wdrożenie aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy, która powinna pojawić się już w grudniu. Użytkownicy będą mogli za jej pomocą między innymi uzyskać zaświadczenia, składać deklaracje, udzielać pełnomocnictw, sprawdzać swoje rozliczenia czy zapłacić podatek. Aplikacja zaoferuje również inne funkcjonalności, takie jak zarządzanie dokumentami, aktualizację danych, a po wyrażeniu zgody na e-Korespondencję – wysyłanie i odbieranie dokumentów w formie elektronicznej.

Źródło: Depositphotos

Aplikacja będzie wdrażana w kilku etapach. W grudniu 2024 r. KAS zamierza udostępnić ją dla osób fizycznych, czyli zwykłych podatników. W lutym przyszłego roku natomiast wdrożona zostanie w niej usługa Twój e-PIT, czyli rozwiązanie dostępne już od kilku lat na komputerach. Twój e-PIT to wygodne narzędzie pozwalające szybko rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). W przyszłym roku będzie to można zrobić nawet z poziomu smartfona, właśnie za pomocą aplikacji e-Urząd Skarbowy. Dla wielu, szczególnie młodszych osób, będzie to zapewne jeszcze wygodniejsze.

Pod koniec marca 2025 roku w aplikacji pojawi się także Chatbot, który pozwoli nam szybko uzyskać podstawowe informacje na temat usług dostępnych w aplikacji e-US. Do końca pierwszego kwartału 2025 roku w e-Urzędzie Skarbowym pojawi się również możliwość płatności kartą płatniczą. Do tej pory wszelkie należności, można było opłacać BLIKiem lub systemem PayByNet (szybkie płatności z konta bankowego), teraz dojdzie do tego możliwość płatności kartą dla jeszcze większej wygody. KAS planuje również wdrożyć kolejne dokumenty/deklaracje w aplikacji i wprowadzić szereg udogodnień dla przedsiębiorców, związanych między innymi z systemem KSeF czy E-TOLL.