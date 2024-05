Różnego rodzaju twórcy internetowi, streamerzy, youtuberzy czy influenserzy często podczas swoich transmisji zbierają dobrowolne datki, tzw. donejty. Do tej pory interpretacja podatkowa pozwalała im traktować je jak darowizna, ale teraz ma się to zmienić.

KIS zmienia wykładnię

Zawiłość przepisów podatkowych w Polsce sprawia, że nie zawsze wiadomo jak konkretnych dochód potraktować i w ramach jakich przepisów rozliczyć z niego podatek. Tym bardziej, że w ostatnich latach pojawiły się metody zarobku, które w czasach tworzenia przepisów podatkowych jeszcze nie istniały. Twórcy internetowi przykładowo dostają dobrowolne datki, które traktują jako darowizna, a tam do pewnej kwoty jest wolna od podatku. Tak przynajmniej utrzymuje większość z nich, czyniąc sobie z "donejtów" źródło dodatkowego dochodu. Wkrótce może się to jednak zmienić, bo jak dzisiaj informuje Dziennik Gazeta Prawna, najnowsza interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Podatkowej nie pozostawia złudzeń.

Według najnowszej interpretacji podatkowej z 9 maja 2024 r. o symbolu 0111-KDIB2-2.4015. 34.2024.3.MM, datki przesyłane dla twórców przez internet nie podlegają przepisom od spadków i darowizn. To przychód, który powinien być rozliczony jako dochód z innych źródeł w ramach podatku dochodowego (PIT). Nie jest to zresztą pierwsza taka interpretacja podatkowa, fiskus już wcześniej stwierdzał, że z "donejtów" trzeba się rozliczyć. Niestety stoi to w kontrze do innych intepretacji, które stoją w kontrze do tej najnowszej. Nic więc dziwnego, że wielu twórców po prostu nie wie co powinno zrobić.

Źródło: Depositphotos

Najnowsza wykładnia nie pozostawia jednak złudzeń. Jeśli influenserzy uzyskujący przychody z datków od swoich widzów i chcą pozostać w zgodzie z literą prawa, to powinni zacząć płacić od tych kwot podatek dochodowy. W przypadku braku takich płatności, fiskus może upomnieć się o zaległy podatek wraz z karnymi odsetkami. W grę wchodzi również grzywna, więc warto o tym pamiętać i być po prostu uczciwym.