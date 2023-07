Kurier przyniósł niechcianą paczkę – czy muszę za nią płacić?

W okresie wakacyjnym wszyscy jesteśmy myślami na urlopie, a upały tylko potęgują uczucie rozkojarzenia. Pomyłki mogą zdarzać się więc każdemu, zwłaszcza kurierom, którzy każdego dnia doręczają dziesiątki zamówień. Jeśli zdarzyło Ci się otrzymać niechcianą paczkę, list lub zakupy i zastanawiałeś się, co z tym fantem zrobić, to przy pomocy UOKiK pomożemy wyjaśnić tę kwestię.

Paczka z niespodzianką

Co w sytuacji, gdy otrzymam niespodziewaną paczkę, prenumeratę czasopisma, lub zamówienie z obowiązkiem zapłaty, które nie wyszło z mojej inicjatywy? Takie sytuacje się zdarzają, ale niezależnie od tego, czy jest to forma pomyłki, czy głupiego żartu, nie jesteś zobowiązany do podejmowania czynności i poczucia odpowiedzialności za otrzymaną przesyłkę.

UOKiK odpowiadając na rozterki klientów wyjaśnił tę kwestię w oparciu o postanowienia prawa konsumenckiego. Najważniejszą informacją, którą konsument powinien dożywotnio zapamiętać, jest to, że przedsiębiorca wysyła paczkę z własnej inicjatywy i na własne ryzyko. Nawet jeśli zamówienie obarczone jest obowiązkiem zapłaty, nie musisz podejmować jakichkolwiek czynności, jeśli paczka nie była adresowana do Ciebie lub została nadana pod Twój adres przez pomyłkę – umowa jest bowiem uznawana za zawartą, gdy obie strony zaakceptują jej warunki.

Warto mieć więc na uwadze, że brak odpowiedzi nie równa się automatycznemu zaakceptowaniu umowy między przedsiębiorcom a klientem. Tyczy się to także kłopotliwych dla konsumentów prenumerat czasopism, które UOKiK wyróżnia w specjalnym wątku informacyjnym na Twitterze – przyjęcie i nieodesłanie pierwszego egzemplarza magazynu nie oznacza zgody na dostarczenie kolejnych numerów.

Co zrobić więc w sytuacji, gdy otrzymam niechcianą paczkę? UOKiK radzi, że zgodnie z prawem konsumenckim możesz nie przyjąć paczki, zwrócić ją na koszt nadawcy, lub po prostu zatrzymać, jeśli nie wymaga ona uiszczenia opłaty. Urząd informuje także o możliwości kontaktu z infolinią konsumencką pod numerem 801 440 220 lub 222 66 76 76. Rozwianie wątpliwości i uzyskanie pomocy możliwe jest także drogą mailową, pod adresem porady@dlakonsumentow.pl

