Nie wystarczy wdrożyć AI, aby odnieść sukces. Rozmawiamy z Markiem Pokorskim, szefem Inetum Polska

Rynek IT po okresie dynamicznych zmian powoli się stabilizuje. Jak wpłynie to na polskie firmy? Co zmieni AI i jakie zagrożenia oraz możliwości ze sobą niesie? Czy czekają nas kolejne zwolnienia? O tym i nie tylko rozmawiamy z Markiem Pokorskim, General Managerem Inetum Poland.

Antyweb: Rynek IT obecnie przechodzi przez fazę stabilizacji. Jakie zmiany w strategiach zauważyliście wśród swoich klientów i jak Inetum dostosowuje się do tych zmian?

Marek Pokorski: Rzeczywiście rynek IT, a szczególnie usług IT mocno się zmienił w przeciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Z długiej fazy dynamicznego wzrostu w dużej części opartego na modelu nearshore i obsługującego rynki zachodniej Europy i USA przeszliśmy do etapu racjonalizacji. Firmy, które zainwestowały w digitalizację na fali zmian covidowych, obecnie szukają optymalizacji. Można to porównać do przejścia z fazy gwałtownego wzrostu do fazy dojrzewania, gdzie każde działanie musi być bardziej przemyślane i ukierunkowane na konkretne cele. Jedną z głównych konsekwencji jest radykalna poprawa w dostępie do specjalistów IT - liczba ofert pracy (InMail) spadła od 07/2023 ponad sześciokrotnie. Wiele firm zmieniło model realizacji projektów z korzystania z zewnętrznych dostawców na wykorzystywanie własnych zasobów. To wyraźny sygnał, że firmy szukają oszczędności i skupiają się na kluczowych kompetencjach. Realizowane projekty muszą mieć jasno określonych pomysł na zwrot z inwestycji i często nastawione są na optymalizację kosztów związanych z technologią. Nasza strategia adaptacji to skoncentrowanie całej oferty rynkowej na kluczowych usługach takich jak procesowanie danych z elementami AI, optymalizacja operacji IT zarówno chmury obliczeniowej jak i lokalnych aplikacji, IoT czy zwiększenie efektywności w ekosystemach SAP, ServiceNow i SalesForce - w których nasze doświadczenie i kompetencje pozwalają dać klientom realne i szybko dostępne korzyści.

Przejęcie polskiej firmy JCommerce było znaczącym krokiem. Jakie efekty tego przejęcia już zauważyliście i jakie są dalsze plany integracji?

Integracja JCommerce to dla nas zamknięty rozdział, zakończony sukcesem! Wykorzystaliśmy tę akwizycję do gruntownej rewizji strategii i modelu funkcjonowania firmy, co było niezbędne po latach organicznego wzrostu. Ten proces niczym gruntowna przebudowa fundamentów starego budynku, przygotował nas do stawienia czoła nowym wyzwaniom na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Polski rynek usług IT nadal się konsoliduje. Jesteśmy gotowi do kolejnej akwizycji - tym razem ukierunkowanej na poszerzenie naszego portfolio w obszarach szybko rozwijających się ekosystemów, takich jak SalesForce czy ServiceNow. Wkrótce, mam nadzieję, będziemy mogli się pochwalić konkretnymi osiągnięciami w tym zakresie.

Inetum posiada bogate doświadczenie i silne europejskie zaplecze. Jakie korzyści wynikają dla polskich klientów z bycia częścią tak dużej, globalnej grupy?

Inetum oferuje naszym klientom szereg wymiernych korzyści, spośród których dwie kluczowe to: dostęp do unikatowych innowacji Grupy Inetum. Otrzymujemy dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań tworzonych przez inne podmioty Grupy, w tym do unikalnego hubu innowacyjnego Inetum Fablab. Te rozwiązania często wdrażamy u klientów Inetum Polska, dając im dostęp do najnowocześniejszych technologii i pozwalając im wyprzedzić konkurencję. Druga korzyść to oczywiście wsparcie strategii opartej na rozwiązaniach. Wprowadzenie nowego strategicznego inwestora, Bain Capital, w 2023 roku, zaowocowało znaczącymi zmianami i nadało naszym działaniom nowy impet. Dzięki temu możemy oferować naszym klientom jeszcze bardziej kompleksowe i efektywne rozwiązania, dostosowane do ich specyficznych potrzeb.

Jakie wyzwania i szanse widzi Pan w kontekście dalszej ekspansji Inetum w naszym regionie oraz globalnie?

Grupa Inetum wyznaczyła nowe kierunki ekspansji, obejmujące kluczowe rynki strategiczne: Wielką Brytanię, region DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), Skandynawię i Benelux. Dla Inetum Polska ta zmiana nie oznacza rewizji strategii, ale raczej owocuje realnym wsparciem ze strony Grupy na tych rynkach. Strategia obejmuje ono zarówno pozyskiwanie nowych klientów, jak i zapewnienie im lokalnej obsługi - ten lokalny komponent do tej pory był u nas nieobecny. Posiadanie lokalnych specjalistów - szczególnie pracujących w obszarze wymagań - pozwoli nam dać jeszcze więcej wartości klientom - szczególnie tym mającym trudności z przełożeniem wymagań biznesowych na wyzwania technologiczne.

Co rozumie Pan przez “lokalną obsługę” i jak ona się przejawia w praktyce? Czy chodzi tutaj o wsparcie techniczne w języku polskim, lepsze dopasowanie realizowanych usług do polskiego klienta czy może idą za tym jakieś inne aspekty?

Aspekt lokalnej obsługi dotyczy klientów z Europy Zachodniej, których dotychczas obsługiwaliśmy w pełni zdalnie z Polski (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii). Nowa strategia Grupy Inetum, kładąca nacisk na budowanie lokalnej obecności na tych rynkach, umożliwia nam świadczenie usług na miejscu, na przykład w Niemczech, Holandii czy Szwecji. Dla obecnych klientów planujemy utrzymać w pełni zdalną obsługę, natomiast dla nowych projektów mogą pojawić się elastyczne rozwiązania dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

Optymalizacja kosztów i wdrożenie AI to istotne potrzeby dużych przedsiębiorstw w Polsce. Jakie konkretne rozwiązania oferuje Inetum w tych obszarach, aby sprostać wymaganiom dużego biznesu?

Przedsiębiorstwa mierzą się z wieloma wyzwaniami na wolnym rynku. W ostatnich dwóch latach działają w pewnym impasie. Z jednej strony rosnące koszty prowadzenia działalności – drastyczny wzrost płac, cen energii i konieczność dostosowania się do regulacji – wywierają ogromną presję. Z drugiej strony agresywna konkurencja, szczególnie ze strony firm azjatyckich, uniemożliwia im podnoszenie cen bez negatywnego wpływu na zyskowność. To jak balansowanie na linie – z jednej strony rosnące koszty, a z drugiej presja konkurencji utrudniająca podnoszenie cen.

W tej patowej sytuacji optymalizacja kosztów staje się kluczem do sukcesu. Zdecydowanie może w tym pomóc AI, którego mnogość zastosowań pozwala automatyzować powtarzalne procesy, zwiększać efektywność pracowników i wykonywać części zadań za nich.

Należy jednak pamiętać, że implementacja AI wiąże się z pewnymi pułapkami. Nieumiejętne wdrożenie narzędzi AI lub opracowanie wadliwych modeli może przynieść odwrotny skutek, zwiększając zamiast obniżając koszty. Dlatego też, oprócz wspomnianych prac konsultingowych, oferujemy naszym klientom wdrożenia platform AI, narzędzi do zarządzania cyklami życia opracowywanych modeli, jak również prace nad samymi modelami. Przy tym ostatnim, w miarę potrzeb, współpracujemy z ośrodkami naukowymi. Co więcej, dostrzegamy potencjał AI przy walce z jednym z największych, zbędnych kosztów jakie ponoszą organizacje, czyli obsłudze długu technologicznego. Są to bardzo duże pieniądze, sięgające często 20-30% kosztów utrzymania systemów, których redukcja przynosi czysty zysk.

Mówiąc o konkretnych case'ach biznesowych, czy może Pan podać przykłady projektów realizowanych przez Inetum w Polsce, które najlepiej oddają Wasze kompetencje i podejście do klientów?

Zdecydowana większość naszych klientów (86%) jest z nami dłużej niż 3 lata - dla wielu z nich staliśmy się partnerem w procesie cyfryzacji i wykorzystania technologii IT z korzyścią dla biznesu. Taką drogę doskonale ilustruje nasza 10-letnia współpraca z wiodącym producentem silników lotniczych. Nasze rozwiązania w obszarze predictive maintenance były zalążkiem kompleksowej platformy danych, na której budujemy wspólnie zaawansowane usługi cyfrowe - ostatnio coraz częściej oparte o AI będąc jednym z największych w Europie integratorów chmury MS Azure. Inny przykład - z kluczowego dla nas rynku Niemieckiego - to właśnie dynamicznie rozwijająca się współpraca w tworzeniu centrum kompetencyjnego w dziedzinie tworzenia oprogramowania wykorzystującego technologię 5G i IoT. Bez względu na to, czy współpracujemy z długoletnimi klientami, czy nawiązujemy relacje z nowymi partnerami, priorytetem dla nas jest budowanie trwałych więzi opartych na zaufaniu. To naprawdę budujące, że nasi klienci traktują nas jako partnerów, którym ufają, powierzając nam rolę zarówno w realizacji, jak i doradztwie projektowym, zamiast ograniczać nas do roli dostawcy zasobów. Wierzymy, że to podejście umożliwia nam rozwój i realizację coraz bardziej zaawansowanych projektów.

Czy dostrzegacie w Inetum już wpływ generatywnej sztucznej inteligencji na branżę? Czy (a może raczej - dlaczego?) firmy już chcą mieć własne AI?

Sztuczna inteligencja (AI) stała się dominującym tematem w branży technologicznej. Konferencje i fora internetowe przepełnione są dyskusjami o jej zastosowaniu, zarówno w kontekście prac programistycznych, jak i w obszarach biznesowych, takich jak sprzedaż i marketing. Codziennie na rynku pojawiają się dziesiątki, jeśli nie setki nowych produktów i rozwiązań opartych na AI. Firmy dostrzegają w AI potencjał do zdobycia przewagi konkurencyjnej, obniżenia kosztów i zwiększenia efektywności. Nic dziwnego, że tak chętnie sięgają po te technologie.

Należy jednak pamiętać, że AI to narzędzie, a nie cel sam w sobie. Nie wystarczy wdrożyć innowacje oparte na AI, aby odnieść sukces. Podobnie jak kompas nie zastąpi mapy i umiejętności nawigowania, tak i AI nie zapewnia automatycznego osiągnięcia celów biznesowych. Kluczem do sukcesu w erze AI jest jasno sprecyzowana strategia działania. Najpierw należy określić cele biznesowe, a następnie dobrać odpowiednie narzędzia i rozwiązania AI, które pomogą w ich realizacji. Bez strategii AI może stać się jedynie kosztownym gadżetem, a nie cennym atutem.

Jak współpraca z globalnymi partnerami, takimi jak Microsoft, SAP czy Salesforce, wpływa na ofertę Inetum i jakość dostarczanych rozwiązań?

Współpraca z globalnymi liderami, takimi jak Microsoft, SAP czy Salesforce, to jak współpraca z najlepszymi zawodnikami w drużynie. Ta współpraca stanowi kluczowy element naszej nowej zbudowanej wspólnie z nowym właścicielem grupy Inetum - Bain Capital - strategii biznesowej. Naszą ambicją jest bycie Europejskim liderem rozwiązań opartych o ekosystemy SAP, SalesForce, ServiceNow i produkty Microsoftu. Inwestujemy - również poprzez akwizycje - w kompetencje które w powiązaniu z naszymi doświadczeniami w technologiach chmurowych i rozwiązaniach dedykowanych stanowi unikalną propozycję na rynku. Przykładem takiej współpracy są dedykowane unikalne akceleratory wspomagające efektywne wdrożenia i migracje SAP S/4HANA i adaptacje rozwiazan SAP w środowisku chmury publicznej.

Jak na przełomie ostatniej dekady zmieniła się rola takiej firm jak Inetum? Jak zmieniły się projekty i zadania, jakie klienci Wam powierzają?

Dawniej skupiliśmy się na tradycyjnych systemach IT (ERP, CRM) i infrastrukturze IT. Dziś oferujemy transformację cyfrową 360°, obejmującą m.in.: migrację do chmury i zarządzanie usługami chmurowymi; wdrażanie sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML); automatyzację procesów biznesowych oraz rozwój aplikacji mobilnych

Migracje do chmury oraz zarządzanie usługami chmurowymi stały się standardem, a klienci oczekują skalowalnych, elastycznych i bezpiecznych rozwiązań chmurowych. Analiza danych przekroczyła tradycyjne metody i narzędzia, obejmując zaawansowane analizy danych, big data oraz technologie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Cyberbezpieczeństwo stało się kluczowym aspektem każdej inicjatywy, a coraz więcej projektów realizujemy w zwinnych metodykach pracy, co pozwala na większą elastyczność i lepsze dostosowanie do potrzeb klienta. Większy nacisk kładziemy również na doświadczenia użytkowników końcowych oraz na podejście design thinking. Oferujemy pełne wsparcie w zakresie zarządzania zmianą oraz doradztwa strategicznego, co pomaga klientom w skutecznej adaptacji do nowych technologii i procesów biznesowych.

Te zmiany w naszej roli i projektach pokazują naszą zdolność do adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych i rosnących potrzeb klientów, umacniając naszą pozycję jako partnera gotowego sprostać największym wyzwaniom w dziedzinie technologii informatycznych.

Przez firmy IT przeszedł ostatnio sztorm zwolnień. Widać, że sytuacja na tym polu jest niezwykle delikatna. Jak Inetum zarządza tym wyzwaniem, aby zachować stabilność zatrudnienia i jednocześnie rosnąć?

Rynek IT z pewnością stał się bardziej wymagający, co odczuwają zarówno pracownicy, jak i firmy. Stabilność zatrudnienia, jak Pan zauważył, to bardzo delikatny temat. Nie ma co ukrywać, że w Inetum Polska w tym roku było więcej odejść wynikających z naszej inicjatywy niż w latach poprzednich. Jednak w naszym kontekście w olbrzymiej większości przypadków kompetencje się bronią, i jestem z tego dumny. Doskonale zdaję sobie sprawę, że wiele podmiotów zmuszonych było do zdecydowanie bardziej drastycznych ruchów.

Jako osoba o sportowym duchu, traktuję obecną sytuację rynkową jak wymagający mecz, który mobilizuje do pełnej koncentracji i maksimum wysiłku. Wierzę, że dzięki odpowiedniej strategii i ciężkiej pracy możemy pokonać te wyzwania i wyjść z nich jeszcze silniejsi. Jak pokazuje nasz przykład, przy dobrej strategii – naszym podejściu opartym na konkretnych ofertach i jasnych preferencjach geograficznych i branżowych, konsekwentnym budowaniu zespołu dającego pracownikom możliwość rozwoju w przyjaznym i partnerskim środowisku, oraz partnerskim traktowaniu klientów – można dalej rosnąć, choć może mniej dynamicznie.

Przy naszych około 250 mln PLN obrotów, zderzonych z wartością rynków, w które celujemy, naprawdę mamy co robić. To jak przygotowania do maratonu – z dobrze ułożonym planem treningowym jesteśmy w stanie osiągnąć sukces.

No właśnie - a propos sportu! Jako triathlonista, zapewne doskonale rozumie Pan znaczenie wytrwałości i strategii. Czy dostrzega Pan analogie między sportem a zarządzaniem dużą organizacją w dynamicznie zmieniającym się rynku IT?

Sport i zarządzanie mają wiele wspólnego, jeśli spojrzymy na oba obszary z punktu widzenia wyzwań, jakie stawiają. W obu przypadkach liczą się właściwa strategia, wiara w sukces, zaangażowanie, konsekwencja oraz umiejętność adaptacji.

Marek Pokorski - General Manager Inetum Poland. W latach 2017-2019 pełnił funkcje dyrektora operacyjnego w polskim oddziale Inetum. Ma za sobą ponad dwudziestoletnią karierę menadżerską w polskich i regionalnych oddziałach IBM, Nokia i Optiva. Absolwent EFP i programu HPL na IMD. Zaangażowany w rozwój zespołu w Polsce i pogłębienie relacji z kluczowymi klientami Inetum. Triathlonista.