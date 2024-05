Nie wypaliła pogoda na weekendowy wyjazd? Podpowiadamy, w co warto zagrać.

Gry mobilne oferują dziś rozrywkę na najwyższym poziomie, a różnorodność tytułów dostępnych na smartfony i tablety pozwala znaleźć coś dla każdego. Niezależnie od tego, czy jesteś miłośnikiem strategii, gier logicznych, erpegów czy gier akcji, w Google Play i App Store nie brakuje tytułów, które mogą umilić Ci czas.

W tym artykule przedstawimy najlepsze gry mobilne dla różnych grup odbiorców, które wypełnią czas rozrywką podczas niepogody. Od dzieci po dorosłych, od fanów szybkiej akcji po miłośników spokojnej rozgrywki – przygotowaliśmy coś dla każdego.

Źródło: Depositphotos

Dla miłośników gier strategicznych

Clash of Clans

Clash of Clans to jedna z najpopularniejszych gier strategicznych na świecie. Gracze budują swoje wioski, szkolą armię i walczą z innymi, zdobywając zasoby i rozwijając swoje imperium. Gra wymaga strategicznego myślenia i długoterminowego planowania, co czyni ją idealną dla osób lubiących rywalizację i wyzwania rozłożone w czasie.

Civilization VI

Civilization VI to kultowa już gra strategiczna, która została przeniesiona na urządzenia mobilne. Gracze zarządzają cywilizacją od starożytności do współczesności, budując miasta, prowadząc wojny i negocjując z innymi nacjami. Gra oferuje ogromną głębię i mnóstwo możliwości, co sprawia, że jest idealna dla miłośników historii i zarządzania.

Dla fanów gier logicznych

Monument Valley

Monument Valley to gra logiczna, która zachwyca swoją estetyką i atmosferą. Gracze prowadzą postać przez surrealistyczne poziomy, rozwiązując łamigłówki oparte na perspektywie. Gra jest zarówno relaksująca, jak i wymagająca, co sprawia, że jest idealna na deszczowy dzień.

The Room

The Room to seria gier logicznych, które wciągają graczy w mroczny, tajemniczy świat pełen skomplikowanych zagadek. Każdy poziom to inny pokój pełen mechanizmów i ukrytych przełączników, które trzeba odkryć i uruchomić, aby przejść dalej. Gra oferuje godziny wciągającej rozrywki, idealnej na pochmurne dni.

Dla dzieci

Minecraft

Minecraft to gra, która zyskała ogromną popularność wśród dzieci na całym świecie. Dzięki trybowi kreatywnemu gracze mogą budować niemal wszystko, co sobie wymarzą, od prostych domków po ogromne zamki i miasta. Tryb przygodowy wprowadza elementy przetrwania, co dodaje grze dodatkowej głębi. Minecraft rozwija kreatywność i umiejętności planowania, a także zapewnia godziny wciągającej zabawy.

Toca World

Toca World to seria gier, które pozwalają dzieciom tworzyć własne historie i eksplorować interaktywne otoczenia. Każda gra z serii oferuje różne lokalizacje, postacie i przedmioty do odkrywania. W ofercie m.in. Toca Mystery House, Toca Hair Saon, Toca Blocks i oczywiście flagowe Toca Boca Worlds. Gra jest idealna dla młodszych dzieci, które lubią bawić się i odkrywać świat w bezpiecznym i kreatywnym otoczeniu.

Dla dorosłych

Among Us

Among Us to gra, która zdobyła ogromną popularność wśród dorosłych graczy. Uczestnicy rozgrywki wcielają się w członków załogi statku kosmicznego, którzy muszą wykonać różne zadania, jednocześnie próbując odkryć, kto jest zdrajcą. Gra wymaga współpracy, ale także sprytu i umiejętności kłamania, co sprawia, że jest idealna na spotkania z przyjaciółmi lub rodziną.

Stardew Valley

Stardew Valley to symulator farmy, który oferuje graczom spokojną i relaksującą rozgrywkę. Gracze mogą uprawiać rośliny, hodować zwierzęta, a także nawiązywać relacje z mieszkańcami miasteczka. Gra jest idealna dla osób, które chcą się zrelaksować i cieszyć się prostą, ale satysfakcjonującą rozgrywką.

Dla miłośników gier RPG

Genshin Impact

Genshin Impact to gra RPG, która oferuje ogromny, otwarty świat do eksploracji, bogatą fabułę i dynamiczne walki. Gracz wcielaja się w podróżnika, który przemierza świat Teyvat, odkrywając jego tajemnice i walcząc z różnorodnymi przeciwnikami. Gra jest doskonale zbalansowana, oferując zarówno wciągającą fabułę, jak i ekscytującą akcję.

Final Fantasy XV Pocket Edition

Final Fantasy XV Pocket Edition to mobilna wersja popularnej gry konsolowej. Opowiada historię księcia Noctisa i jego przyjaciół, którzy wyruszają w epicką podróż, aby uratować swoje królestwo. Gra oferuje bogatą fabułę, piękną grafikę i angażującą rozgrywkę, co sprawia, że jest idealna dla fanów gier RPG.

Dla fanów gier akcji

Call of Duty: Mobile

Call of Duty: Mobile to mobilna wersja popularnej serii strzelanek. Gra oferuje intensywną akcję, różnorodne tryby zabawy wieloosobowej i doskonałą grafikę. Gracze mogą rywalizować z innymi w dynamicznych meczach, a także rozwijać swoje umiejętności w trybie jednoosobowym. Idealny wybór dla miłośników akcji i rywalizacji.

Fortnite

Fortnite to jedna z najpopularniejszych gier akcji na świecie. Gra oferuje dynamiczne bitwy w trybie battle royale, gdzie gracze muszą walczyć o przetrwanie na wyspie, jednocześnie budując struktury, które pomagają w obronie i ataku. Gra jest idealna dla osób, które szukają intensywnej akcji i możliwości wyrażenia swojej kreatywności.

Shadowgun Legends

Shadowgun Legends to gra akcji, która łączy dynamiczną strzelankę z elementami RPG. Gracz wciela się w rolę elitarnego najemnika walczącego z kosmicznymi najeźdźcami. Gra oferuje szeroką gamę broni, zbroi i umiejętności do odblokowania, a także tryby kooperacyjne i rywalizacyjne. Bogata fabuła i intensywna akcja sprawiają, że Shadowgun Legends to doskonały wybór dla fanów gier akcji, którzy szukają czegoś więcej niż tylko prostego strzelania.