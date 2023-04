Sprawdźmy więc, co czeka nas w maju na Disney+ i czym tym razem chce nas zaskoczyć mocny konkurent dla Netfliksa, HBO MAX i Sky Showtime:

THE KARDASHIANS – SEZON 3

Od 25 maja co tydzień będzie pojawiać się kolejny odcinek The Kardashians: absolutnie najpopularniejszej celebryckiej rodzinie na świecie. Serial skupia się na perypetiach sióstr: Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall i Kylie, które nie raz zaskoczą naprawdę grubymi aferami w rodzinie, waśniami, przyjaźniami, romansami, rozstaniami, porażkami i sukcesami. Ciekawa propozycja dla osób, które poszukują niezobowiązującej rozrywki.

ŚWIATEŁKO - historyczny serial dokumentalny (Prawa do zdjęcia: National Geographic for Disney/Dusan Martincek)

Od 2 maja co tydzień będą pojawiać się dwa kolejne odcinki serialu dokumentalnego "Światełko", który opowiada o losach Miep Gies: postaci w historii II wojny światowej, która przyczyniła się do ocalenia wielu Żydów, brutalnie represjonowanych przez nazistów. To ona chroniła i ukrywała rodzinę Ottona Franka przed hitlerowcami, którzy z ogromną zaciekłością poszukiwali członków bogatych rodzin żydowskich: po to, aby ich widowiskowo skazać, zamordować oraz zagrabić ich majątek. Historię Franków znamy z dzienniku Anne Frank, jednak to w "Światełku" poznajemy mniej znaną historię o zwykłej sekretarce, która wykazała się niesamowitą odwagą w strasznych czasach dla historii naszej cywilizacji.

URODZONY W AMERYCE

24 maja natomiast otrzymamy wszystkie odcinki powieści - kroniki Gene'a Luen Yanga, która opowiada o perypetiach zwykłego amerykańskiego nastolatka, który absolutnie zmienia swoje życie w momencie, gdy poznaje syna mitologicznego boga. Dużo tutaj walki o swoją własną tożsamość, a także pasjonujących perypetii rodzinnych, które mieszają się z elementami komedii i całkiem zręcznego kung-fu. Naprawdę warto zobaczyć i przekonać się na własnej skórze, że warto dać "Urodzonemu w Ameryce" szansę.

ED SHEERAN: MUZYKA I CAŁA RESZTA

Na ten serial czekało zapewne wielu fanów Eda Sheerana, który decyduje się wpuścić kamery do swojego świata i zaprasza do poznania nieznanych wcześniej historii z jego prywatnego życia. Opowiada o tym, co inspiruje go do tworzenia muzyki, jest pełna ekskluzywnych materiałów oraz kultowych hitów, a także zawiera osobiste archiwa pełne materiałów tworzonych przez jego przyjaciół i rodzinę w trakcie wyjątkowych występów Eda na stadionach. To również historia człowieka takiego jak my, który również przeżywa wzloty oraz upadki.

MUPPETOWA MASAKRA

10 maja to czas na wszystkie odcinki nowego serialu oryginalnego Disney+ z Muppetami: Doktor Ząb i zespół Elektryczna Masakra ruszają w podróż z Norą Sing, która chce ratować umierającą wytwórnię poprzez namówienie ekipy, w której działają: Dr Ząb, Floyd Pepper, Janice, Lips, Zoot i Zwierza, do wydania ich pierwszej studyjnej płyty. Będzie tutaj dużo wątków dotyczących zetknięcia się z czasami bardzo "twardym" światem branży muzycznej: jednak zawirowania wokół Nory, bohaterów-Muppetów doprowadzą do mobilizacji przyjaciół i fanów Elektrycznej Masakry: Hanny - siostry Nory oraz Mooga. Warto usiąść i przyjrzeć się ich wspólnej drodze do platynowej płyty!

BIALI NIE POTRAFIĄ SKAKAĆ

To współczesna wersja absolutnego klasyka dotyczącego kultury ulicznej koszykówki w Los Angeles: Raper Jack Harlow występuje w roli Jeremy'ego, którego przyszłość staje w miejscu przez kontuzję. Jego drogi skrzyżują się z Kamalem (Siqua Walls), który na własne życzenie niszczy swoją przyszłość w profesjonalnym sporcie. Wspólnymi siłami, mierząc się z kryzysem ich relacji, problemami finansowymi oraz samymi sobą - ostatecznie wybierają właściwą drogę ku realizacji swoich marzeń.

W maju na Disney+ pojawią się jeszcze: