Nie tędy droga. Samsung rezygnuje z reklam w systemie

Czy tego chcemy, czy też nie, dziś kupując jakiś produkt za pełną cenę, nie oznacza to, że producent nie będzie chciał zarobić na nas jeszcze trochę pieniędzy. Doświadczamy tego w grach wideo, gdzie tytuły AAA budowane są w taki sposób, by zachęcać do mikrotransakcji, a także do kupna dodatkowego DLC. Doświadczamy tego także w kwestii oprogramowania, gdzie producenci chętnie wykorzystują wolną przestrzeń albo do reklamowania swoich innych usług i produktów, albo też - do sprzedawania tej powierzchni pod reklamę firm trzecich. To wszystko wzbudza w użytkownikach poczucie, że pomimo tego, iż zapłacili za dane urządzenie (bądź oprogramowanie) niemałe pieniądze wciąż są traktowani jak towar. Na szczęście jednak nie wszystkie firmy podążają ślepo za tym trendem.

Samsung zrezygnuje z reklam w OneUI. Dobrze, ale szkoda, że tak późno

Do tej pory Samsung, wzorem innych producentów, wykorzystywał swoje OneUI do reklamy innych produktów i usług z ekosystemu producenta. Teraz jednak, zgodnie z obietnicą złożoną tydzień temu, Samsung rozpoczyna usuwanie wspomnianych reklam ze swoich aplikacji. Na pierwszy rzut poszły aplikacje Samsung Pay i Samsung Health, a niedługo ma do nich dołączyć także aplikacja pogody czy motywów. Oczywiście, producent nie robi tego z dobroci serca. Powodem zmiany była bardzo mocna reakcja użytkowników, a także - samych pracowników Samsunga, którzy nie zgadzali się na to, by topowe urządzenia musiały posiłkować się dodatkowo wyświetlaniem reklam.

Zmiana w OneUI jest bardzo pozytywna, ponieważ pokazuje, że dzięki determinacji użytkowników można odwrócić niekorzystne trendy. Oczywiście, szkoda, że reklamy w ogóle się w systemie pojawiły, ale skoro już są, to dobrze wiedzieć, że producent słucha w tym aspekcie swoich społeczności. Trzeba jednak pamiętać, że mówimy tu też o Samsungu, który jako jeden z nielicznych wśród producentów urządzeń z Androidem najbardziej stawia na doświadczenie użytkownika, a nie na zaoferowanie najtańszego możliwie smartfonu. Dlatego też jeżeli chodzi o reklamy u innych producentów, to myślę, że doprowadzenie do rezygnacji z ich wyświetlania może nie być taka prosta.

Trzeba jednak pochwalić Samsunga, ponieważ jest to ruch w dobrym kierunku.