Samsung może zdalnie zablokować swoje telewizory. Myślicie że to odstraszy złodziei?

Samsung pochwalił się taką możliwością przy okazji ostatniej kradzieży ich telewizorów z magazynów w Republice Południowej Afryki. Koreański producent twierdzi poinformował w oficjalnej wiadomości prasowej, że firma faktycznie ma takie możliwości — i w ten sposób może zadbać o to, by z ich sprzętów korzystali wyłącznie prawowici właściciele z dowodem zakupu.

Zgodnie z naszymi wartościami, aby wykorzystać moc technologii do rozwiązywania problemów społecznych, będziemy stale rozwijać i rozszerzać strategiczne produkty w naszym dziale elektroniki użytkowej o specjalnie zaprojektowane zabezpieczenia (...). Ta technologia może mieć obecnie pozytywny wpływ, a w przyszłości będzie również przydatna zarówno dla branży, jak i klientów

Dalej czytamy, że system zdalnej blokady telewizorów został aktywowany we wszystkich skradzionych z magazynu egzemplarzy. Co to oznacza w praktyce? Kiedy użytkownicy takiego sprzętu podłączą go do internetu, a Samsung zidentyfikuje urządzenie po numerze seryjnym, zablokuje dostęp do wszystkich funkcji telewizyjnej. Jeżeli przez przypadek taka historia spotka któregoś z klientów - tuż po przedstawieniu dowodu zakupu, firma odblokuje urządzenie.

Z jednej strony - informacje o tej opcji mogą zadziałać na wyobraźnię potencjalnych złodziei. Z drugiej strony, z łatwością jestem w stanie wyobrazić sobie wszystkie potencjalne problemy, które wynikają z możliwości zdalnego blokowania sprzętu. Każdego dnia słyszymy o wyciekach danych i atakach hakerów - jednego dnia aplikacja, drugiego ulubiony serwis społecznościowy, a trzeciego... telewizor? Brzmi tragicznie, ale wcale nie jest takie nieprawdopodobne. Miejmy jednak nadzieję, że to tylko moje czarnowidztwo...