Giełda Rolna na Allegro. Sprzedaj kombajn, traktor lub inny sprzęt rolniczy

Startuje Giełda rolna na Allegro Lokalnie. To nowa sekcja, w której można kupować i sprzedawać maszyny rolnicze oraz inne środki produkcji rolnej. Jest też specjalna promocja - choć tu trzeba się pospieszyć, by z niej skorzystać.

Rynek sprzedaży produktów rolnych na platformie Allegro dynamicznie rośnie z roku na rok. W 2022 roku odnotowano wzrost sprzedaży w kategorii Rolnictwo na poziomie 40%. Co więcej, liczba aktywnych kupujących również zwiększyła się o 17%. Obserwuje się także wzrost liczby aktywnych sprzedających na tej platformie. Wśród klientów szczególnie popularne są podkategorie takie jak: nawozy i preparaty, części do maszyn rolniczych oraz żywienie i suplementacja zwierząt. Teraz Allegro rozszerza ofertę Allegro Lokalnie i wprowadza tzw. Giełdę rolną.

Wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji na rynku rolnym, Allegro Lokalnie stworzyło miejsce, w którym osoby pracujące na roli mogą dotrzeć do innych rolników w całej Polsce. To tutaj sprzedadzą stary sprzęt rolny lub nabędą inne konieczne w ich pracy maszyny.

Giełda Rolna ma być miejscem, które stworzono po to by lokalni przedsiębiorcy mogli zarówno kupować, jak i sprzedawać produkty rolnicze takie jak maszyny, środki produkcji rolnej czy nasiona zbóż. To także strefa handlu lokalnymi wyrobami – nabiałem, mięsem, miodem czy jajami. W ramach giełdy kupować i sprzedawać mogą także osoby zajmujące się np. pracą w ogrodzie oraz miłośnicy lokalnych produktów.

Giełda Rolna na Allegro. Maszyny, urządzenia rolnicze i ogrodowe

Warto dodać, że Allegro Lokalnie już od dłuższego czasu pozwala lokalnym dostawcom na sprzedaż swoich produktów spożywczych. Warzywa, owoce, mięso, nabiał, czy miody. Teraz, w ramach Lokalnego Ryneczku Giełdy łatwiej będzie znaleźć przedsiębiorców w najbliższej okolicy, którzy oferują swoje produkty.

Z okazji uruchomienia Giełdy Rolnej, Allegro przygotowało specjalną promocję dla sprzedawców na Allegro Lokalnie. Wszyscy ci, którzy od 1. stycznia do 13. lipca 2023 wystawili przynajmniej jeden przedmiot na Allegro Lokalnie, mogą teraz sprzedawać bez opłat w kategoriach takich jak: Rolnictwo, Ogród, Lokalny Ryneczek. Wystarczy dodać ogłoszenie w jednej z nich w terminie do dziś, do 31 lipca opłata nie zostanie naliczona pod warunkiem, że udało im się sprzedać produkt przed końcem promocji.