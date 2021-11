Jesienny repertuar w kinach to duże nowości prawie każdego tygodnia. Jak nie James Bond, to Diuna, a później hity Marvela. Nie brakuje też mniejszych premier. Czy pełne sale to tymczasowe zjawisko? Albo efekt braku kina przez tyle miesięcy z powodu lockdownu? O reakcje społeczeństwa na tę wyjątkową sytuację, ale nie tylko o to, pytam socjologa dr Tomasza Sobierajskiego, ekspert kampanii Multikina „Zatrać się w niezwykłych opowieściach”.

Ile wytrzymasz bez powiadomień i social mediów?

Jakiś czas temu opisałem tę akcję - przed każdym seansem emitowany jest klip, w którym wytykane są praktykowane przez wielu sposoby oglądania filmów. Przeglądanie social mediów, gdy film odtwarzany jest na TV, streamowanie treści na laptopie, oglądanie filmu na telefonie w trakcie wykonywania innych czynności i kilka innych. Głos Fisza proponuje coś innego - ciszę od powiadomień, polubień, komentarzy i newsów przez 2 godziny w kinie, gdzie można zatracić się w historii.

Klip był więc przyczynkiem do naszej dyskusji, w której znacznie szerzej omówiliśmy zachowania widzów, rozmawiamy o przyszłości kin pod względem technologicznym i społecznym, a także komentujemy nie dzielącą streaming i kina przepaść, bo przecież to ta sama branża, firmy, ludzie i studia. Życzę miłego słuchania.

Nie przestaniemy chodzić do kina z tak wielu powodów

Podcastu Antyweb Po Godzinach możecie posłuchać w: