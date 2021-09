DiCaprio i Lawrence wystąpią w nowym filmie Netfliksa "Nie patrz w górę"

Netflix ma fundusze, które pozwalają mu ściągnąć do siebie największe gwiazdy. Niestety, wielokrotnie już nam udowodnili, że duże nazwiska i największe światowe talenty niewiele znaczą, kiedy cała reszta jest po prostu słaba. Mam cichą nadzieję, że w przypadku nowego filmu gdzie w główne role wcielą się Leonardo DiCaprio oraz Jennifer Lawrence sytuacja się nie powtórzy. Tym bardziej, że pierwszy trailer wygląda dość zachęcająco.

"Nie patrz w górę" - nowy film Netflixa z Jennifer Lawrence i Leonardo DiCaprio w rolach głównych

Film „Nie patrz w górę” opowiada historię dwójki przeciętnych astronomów, którzy wyruszają w tournée po mediach, aby ostrzec ludzkość przed zmierzającą w stronę Ziemi zabójczą kometą.

— czytamy w oficjalnym opisie. Mimo docierania do piastujących najwyższe stanowiska — nikt nie jest zainteresowany zbliżającą się katastrofą. Ani prezydent Orlean (w tej roli kolejna gwiazda - Meryl Streep, a jeszcze nie ostatnia), ani media. Coś się zmienia dopiero po wywiadzie którego zdesperowana para udziela w programie śniadaniowym.

"Nie patrz w górę" - kiedy premiera?

Netflix do premiery swojego nowego filmu podchodzi dość... ciekawie. Bo na starcie nie trafi on prosto na ich VOD, a do kin — i tam ma wylądować 10 grudnia tego roku. Dwa tygodnie później, czyli 24 grudnia, "Nie patrz w górę" trafi na platformę giganta i będzie dostępny dla wszystkich.

Na tę chwilę nie wiemy jak będzie wyglądać kinowa dystrybucja i jak dużego zasięgu można się spodziewać. Ba, nie wiadomo nawet, czy kina w grudniu będą wciąż otwarte. Można jednak założyć, że to o tym filmie będzie się dyskutować przy świątecznych stołach, choć wszyscy wiemy że obejrzenie Kevina samego w domu i tak wygra ;).