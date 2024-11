Nie masz włączonej tej opcji? Zrób to jak najszybciej

Bezpieczeństwo w sieci to coś, o czym piszemy często. Oszuści sięgają po coraz bardziej wyrafinowanie środki, by wykraść nasze dane, w tym logowania np. do banków. A to prosta droga do czystego konta. Wielokrotnie przestrzegamy przez fałszywymi wiadomości SMS, e-mailami i linkami, które prowadzą do spreparowanych stron popularnych serwisów. Do tej pory, zgłoszenia incydentów związanych oszustwami w internecie, najłatwiej można było wysłać, kontaktując się z CERT, odwiedzając stronę Zgłoś incydent.

Teraz jest nieco łatwiej, gdyż funkcja Bezpiecznie w sieci pojawiła się w mObywatelu i pozwala na nieco łatwiejszy kontakt z CERT, oferując zgłoszenie różnych incydentów:

Złośliwa strona internetowa

Podejrzany SMS

Podejrzany e-mail

Oszustwo

Inny

Włącz tę opcję w mObywatelu. Dla własnego bezpieczeństwa w sieci

Wraz z możliwością zgłaszania incydentów, użytkownicy mObywatela mogą również włączyć opcję otrzymywania powiadomień związanych z zagrożeniami w internecie – pierwsze już zostało wysłane. By z nich korzystać, wystarczy w aplikacji wejść do zakładki Więcej > Powiadomienia i aktywować powiadomienia Bezpiecznie w sieci.

Ministerstwo Cyfryzacji chwali się, że to tej pory z funkcji tej skorzystało 100 tysięcy użytkowników aplikacji. Trzeba przyznać, że to nie wiele patrząc na to, że z mDowodu korzysta ponad 8 mln Polaków. Nie dziwne więc, że MC zachęca do korzystania z opcji powiadomień o bezpieczeństwie w sieci:

100 tys. osób zdecydowało się włączyć w niej powiadomienia PUSH. To jasny znak, że coraz bardziej zdajemy sobie sprawę, że nasze bezpieczeństwo jest także w naszych rękach i chcemy być bardziej czujni. W końcu najświeższa wiedza na temat działań cyberprzestępców to często najlepsza broń w walce z nimi. Jako Ministerstwo Cyfryzacji cieszymy się, że aż 100 tys. osób chce tę wiedzę pozyskiwać, włączając powiadomienia o aktualnych zagrożeniach w sieci. Dzięki temu mogą lepiej chronić się przed wymierzonymi w nich działaniami. Mamy nadzieję, że liczba osób korzystających z powiadomień PUSH będzie wciąż szybko rosła.

– mówi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, komentując najnowsze dane.

Jak czytamy na stronach Ministerstwa, dzięki powiadomieniom każdy może być na bieżąco z działaniami cyberprzestępców, które aktualnie odbywają się na dużą skalę. Możesz być pewny, że dzięki doświadczeniu ekspertów odpowiedzialnych za te powiadomienia, nie będziesz zasypywany niepotrzebnymi informacjami – otrzymasz je tylko w sytuacji, która naprawdę tego wymaga.