e-Doręczenia w pigułce. Wszystko co powinieneś wiedzieć

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało dziś, iż od wczoraj (od 1 stycznia 2025 roku), można już wysyłać i odbierać pisma urzędowe poprzez e-Doręczenia, czyli elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Jeśli jeszcze nie macie adresu do e-Doręczeń, przygotowaliśmy dla Was małe kompendium na ten temat.

Od nowego roku, obowiązek udostępnienia korespondencji online z obywatelami objął następujące urzędy:

urzędy miast i gmin,

starostwa,

urzędy skarbowe,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS),

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ),

publiczne szpitale, przychodnie i ośrodki zdrowia,

uczelnie wyższe, szkoły, przedszkola, żłobki,

instytucje pomocy społecznej,

ministerstwa.

Poza tymi jednostkami, od nowego roku obowiązek założenia adresu do e-Doręczeń, dotyczy też przedstawicieli takich zawodów jak notariusze, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni czy rzecznicy patentowi.

Bez takiego obowiązku, pozostają jeszcze tylko jednostki publiczne związane z wymiarem sprawiedliwości, czyli sądy i prokuratura, organy ścigania, czy służba więzienna, dla których to obowiązek ten wejdzie w życie od 1 października 2029 roku.

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski:

Wraz z początkiem nowego roku administracja państwowa weszła na wyższy – cyfrowy – poziom. Digitalizacja kolejnej usługi poprzez uruchomienie krajowego systemu e-Doręczeń usprawni pracę podmiotów publicznych, przyczyni się do szybszej wymiany informacji, a w efekcie skróci czas załatwiania spraw urzędowych. Nowoczesna i w pełni elektroniczna komunikacja z obywatelami oraz przedsiębiorcami to cel, do którego dążymy.

Jak to powiedziała sama Poczta Polska, e-Doręczenia to początek końca papierowego awizo, ale aby się z nim pożegnać, musimy posiadać adres do e-Doręczeń.

Jak założyć skrzynkę do e-Doręczeń

Zakładamy oczywiście, iż macie już założony Profil Zaufany i możecie zalogować się na stronie mObywatel.gov.pl - wystarczy wówczas wejść na stronę https://edoreczenia.gov.pl/registration i wypełnić swój wniosek o przydzielenie adresu do e-Doręczeń.

Po jego uzyskaniu, pozostaje nam już tylko aktywacja naszej skrzynki, po czym możemy już odbierać i wysyłać polecone online do w/w urzędów i instytucji. Ważnym tutaj elementem jest podanie swojego zwykłego adresu e-mail, na który będą przychodziły powiadomienia o nowej wiadomości na skrzynce e-Doręczeń.

Mam nadzieję, że w przyszłości powiadomienia takie będą przychodziły w aplikacji mobilnej mObywatel.

Jak znaleźć adres do e-Doręczeń

Drugą ważną kwestią do rozwiązania, potrzebną do wysyłania poleconych online do urzędów, jest znalezienie ich adresów do e-Doręczeń. Niektóre urzędy mają już je na swoich stronach, niektóre nie. Więc naturalnym krokiem e-administracji, było udostępnienie swoistej książki adresowej wszystkich urzędów w Polsce, które mają już adres do e-Doręczeń.

Można wprawdzie, skorzystać tu z wyszukiwarki adresów dostępnych bezpośrednio na skrzynce e-Doręczeń, ale działa ona średnio, bo potrzebujemy znać dokładną nazwę urzędu, pod jaką zapisany jest w bazie adresów do e-Doręczeń - nie jest to niestety jeszcze ujednolicone. W innym przypadku, wyświetlą się nam wszystkie możliwe i powiązane adresy:

Wygodniejsza jest książka adresowa, którą znajdziecie pod tym linkiem.

Jest ona na bieżąco aktualizowana, a poza tym dzięki niej oszczędzicie czas na logowanie do skrzynki e-Doręczeń, bo mimo że jest już ona obowiązkowa, nadal niektóre urzędy nie posiadają adresu do e-Doręczeń:

Jeśli jesteście w ogóle ciekawi, z jakimi urzędami czy instytucjami w swoim mieście możecie już korespondować poprzez skrzynkę e-Doręczeń wystarczy, że przefiltrujecie wyniki wyszukiwania do konkretnej nazwy swojej miejscowości.

Jak wysyłać wiadomości ze skrzynki do e-Doręczeń

Na koniec pozostaje już sama wysyłka, ta nie różni się w zasadzie od wysyłki zwykłej wiadomości e-mail. Po skopiowaniu adresu do e-Doręczeń, dla przykładu Urząd Gminy Głogów ma adres AE:PL-89467-45807-DBDFS-27, wystarczy go wkleić w pole Do, co automatycznie podmieni nam wpis na nazwę urzędu:

Rzecz jasna, jeśli wysyłamy pismo stworzone w osobnym programie, możemy je załączyć do wiadomości - dostępne są wszystkie możliwe rozszerzenia, jedyne ograniczenie to wielkość pliku do 500 MB.

Jak już mamy gotową wiadomość, wystarczy ją jeszcze podpisać profilem zaufanym - jeśli podpis jest wymagany, no i wysłać do wybranego urzędu czy instytucji.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji.