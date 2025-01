Poznaliśmy najbardziej zakorkowane polskie miasta! Te dane robią wrażenie

TomTom udostępnił dziś wyniki już 14. edycji swojego raportu TomTom Traffic Index, w którym to znalazło się aż 12 polskich miast.

Obecność w raporcie TomTom Traffic Index, to nie jest dobra wiadomość dla kierowców tych miast, bo to zestawienie najbardziej zakorkowanych miast, w których to najwięcej czasu spędzamy za kierownicą.

Oczywiście im wyżej w rankingu, tym gorzej. Zestawienie obejmuje 500 miast z 62 krajów na całym świecie, w tym 12 miasta w Polsce, a w pierwszej setce pojawiły się trzy polskie miasta - z moich osobistych obserwacji z ubiegłego roku, całkiem zasłużenie.

Najbardziej zakorkowane miasta na świecie 2024

Zerknijmy jednak na początek na ranking światowy za miniony rok. Zarówno jeśli chodzi o same centra miast, jak i cały jego obszar, niechlubnym zwycięzcą rankingu zostało Barranquilla w Kolumbii.

W centrum tego miasta (w godzinach szczytu) przejechanie 10 km zajmowało średnio w ubiegłym roku 36 minut i 6 sekund, a kierowcy stracili w korkach 130 godzin w całym roku.

Z kolei w całym mieście (w godzinach szczytu) - 32 minuty i 32 sekundy.

Natomiast najbardziej zatłoczone centrum miasta to Mexico City, bo kierowcy średnio spędzają w nim w korkach 52% więcej czasu w roku, niż zająłby im przejazd jego ulicami w przypadku swobodnego przepływu.

W tym zestawieniu TOP10 pojawia się Łódź, gdzie kierowcy w centrum miasta spędzają w korkach 110 godzin rocznie - 48% więcej czasu, niż przejazd bez korków.

Najbardziej zatłoczone całe miasto w godzinach szczytu to stolica Rumunii, czyli Bukareszt - 46% więcej czasu.

Najbardziej zakorkowane miasta w Polsce 2024

W Polsce, najdłużej przejechanie odcinka 10 km w centrum miasta zajmuje we Wrocławiu (44 miejsce na świecie) - średnio 28 minut i 56 sekund (107 godzin spędzonych w korkach w minionym roku).

Znamienna jest w ogóle pierwsza trójka centrów miast - Wrocław, gdzie nawet tramwaje nie są w stanie kursować według rozkładu jazdy, no i Poznań (68 miejsce na świecie) - rozkopane centrum miasta, oraz Łódź (84 miejsce na świecie) z rozkopanym nie tylko centrum miasta, co widać w rankingu czasu przejazdu w całym mieście, w którym to Łódź wygrywa:

