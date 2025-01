mObywatel w pigułce - wszystko co powinieneś wiedzieć

Ministerstwo Cyfryzacji, przygotowało dziś swoisty kalendarz na nowy 2025 rok, opisujący co, jak i kiedy - wiosna, lato, jesień czy zima, możemy skorzystać z dóbr, które zawiera w sobie aplikacja mObywatel.

Osobiście wydaje mi się, to nieco na wyrost, mObywatel przydaje się w różnych sytuacjach w zasadzie przez całe 12 miesięcy, niezależnie od pory roku.

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski:

Rok 2025 to czas nowych wyzwań, ale także szans na wykorzystanie technologii w codziennym życiu. Aplikacja mObywatel, która notuje około 600 tys. logowań dziennie jest przykładem tego, jak cyfryzacja może poprawić bezpieczeństwo, ułatwić dostęp do usług publicznych i pomóc w realizacji codziennych obowiązków. To narzędzie, które rośnie razem z potrzebami obywateli, dostosowując się do zmieniających się warunków i zagrożeń – od cyberbezpieczeństwa po komfort codziennych podróży.