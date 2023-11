Nie lubisz sprzątać? Na te sprzęty musisz zwrócić uwagę podczas przedświątecznych wyprzedaży

Utrzymanie porządku w domu czy mieszkaniu to obowiązek każdego z nas, a jednocześnie – temat, któremu nie poświęca się aż tak dużo uwagi. A skoro wszyscy musimy to robić, to oznacza, że przyspieszenie i ułatwienie tego procesu byłoby ulgą dla każdego z nas. Od wieków wynajdowane są przecież nowe narzędzia, dzięki którym możemy na to poświęcić mniej czasu i wysiłku – od specjalnych środków chemicznych po coraz nowocześniejsze sprzęty.

Dziś, dzięki rozwojowi technologii, często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele na rynku jest produktów, które w tym temacie pomagają nam w codziennych obowiązkach. Bez problemu możemy kupić różnego typu sprzęty, które sprawdzą się w najbardziej nawet wymagających zastosowaniach i do tego – zaskoczą nas tym, co potrafią oraz listą ciekawych i nietypowych funkcji.

Jedną z firm, która w tym momencie tworzy najbardziej zaawansowane technologiczne urządzenia sprzątające jest Dreame. Marka od lat przyciąga do siebie klientów, którzy szukają wygodnych i trwałych sprzętów najlepszej jakości. Poniżej prezentujemy kilka z nich. Jako, że Święta i Black Friday za pasem, tym bardziej warto zwrócić na nie szczególną uwagę, ponieważ może się okazać, że będą perfekcyjnym prezentem pod choinkę. Dużo z tych sprzętów będziemy mogli znaleźć w atrakcyjnych promocjach, więc to dobry czas, by dzięki nim uprzyjemnić codzienne obowiązki sobie i swoim najbliższym. Którymi modelami warto się szczególnie zainteresować?

Odkurzacze pionowe

Odkurzacze pionowe to dziś najwygodniejszy sposób na sprzątanie. Modele Dreame są poręczne, lekkie i wyposażone w szereg akcesoriów, które ułatwiają życie. Których z nich warto poszukać w świątecznych obniżkach?

Dreame R10 Pro

Ten model Dreame został wyposażony w wiele akcesoriów, które z pewnością docenią ci, którzy na co dzień borykają się z najbardziej uciążliwymi rodzajami kurzu. Mamy tutaj chociażby specjalną szczotkę, która usuwa sierść zwierząt z mebli, tkanin i ubrań. Ten model został także wyposażony w specjalną miękką szczotkę z wałkiem, która umożliwia czyszczenie przy samej krawędzi, więc z Dreame R10 Pro nie będzie sytuacji, w której zabrudzenia chowają się przy listwie bądź ścianie. Dostajemy tutaj także funkcję podświetlenia LED, które pomoże w czyszczeniu ciemnych przestrzeni. Dzięki niskiej wadze (4,2 kg) jest to też model, którego używa się bez żadnego zmęczenia, nawet przez dłuższy czas.

Dreame R20

Co jeżeli będziemy potrzebować odkurzacza do zadań specjalnych? Cóż, w takim wypadku możemy sięgnąć po model R20. Ten może pochwalić się konstrukcją, która umożliwia jego zastosowanie tam, gdzie chcemy osiągnąć niemal sterylne warunki. Jego konstrukcja nie tylko zapewnia 5 stopniową filtrację (pozbywając się 99.95 proc. roztoczy) ale też – potrafi inteligentnie rozpoznać rodzaj zabrudzenia i dostosować do niego siłę ssania. Co więcej – model ten posiada specjalne szczotki w kształcie litery V oraz oświetlenie LED, co pozwala dokładnie widzieć, gdzie jeszcze musimy odkurzyć. Siła ssania na poziomie 27 000 Pa oznacza natomiast, że żadne zabrudzenie się przed nim nie ostanie.

Dreame H12 Dual

Przyzwyczailiśmy się, że odkurzacze pionowe sprzątają, ale co jeżeli… mogłyby tez myć podłogi? Tak właśnie działa model Dreamy H12 Dual, który pozwala wykonywać obie te czynności za jednym zamachem, oszczędzając nasz czas i pozwalając wykonywać codzienne czynności wygodniej. 6 akumulatorów 4000 mAh pozwala tu na pełną godzinę sprzatania bądż 35 minut z użyciem mopa. W tej drugiej kwestii mamy tutaj 900 ml zbiornik na czystą wodę, dzięki czemu nie trzeba jej uzupełniać podczas sprzątania. Co więcej, odkurzacz ma też kilka trybów specjalnych, w tym Suction, który pozwala pozbyć się nawet uciążliwych plam.

Odkurzacze automatyczne

Co jest lepsze od łatwego sprzątania? Brak konieczności sprzątania w ogóle. Dlatego odkurzacze automatyczne cieszą się tak dużą popularnością. Niższa, świąteczna cena powinna być dobrą zachętą, by dać szansę poniższym modelom.

Dreame L20 Ultra

Dreamie L20 Ultra to model, z którym czytelnicy Antywebu powinni być dobrze zaznajomieni. Ten automatyczny odkurzacz może sprawić, że zapomnimy o sprzątaniu nawet na dwa miesiące. Jest bowiem wyposażony w funkcje odkurzania, a także – mopowania podłogi, a dzięki wykorzystaniu dużych zbiorników na wodę czystą i brudną w stacji bazowej oraz dużego zbiornika na kurz, do którego sam się opróżnia, odkurzacz może wykonywać swoje zadania bez naszej ingerencji przez nawet 70 dni. Dodatkowo, dzięki technologii MopExtend, odkurzacz ten może mopować podłogę przy samych ścianach, nie zostawiając żadnych nieumytych powierzchni.

Dreame L10s Ultra

Sztuczna inteligencja pomaga nam dziś w każdym aspekcie życia, więc czemu miałaby nam nie pomagać przy sprzątaniu. Tak właśnie dzieje się w przypadku Dreame L10s Ultra. Model ten napędzany jest właśnie przez AI, dzięki czemu jest w stanie świetnie odnaleźć się w zmieniającym się środowisku. Potrafi rozpoznać dzięki temu olbrzymią liczbę przedmiotów dzięki wbudowanym 24 sensorom i nie straszne mu są pozostawione na ziemi kable, ubrania czy zabawki. Jest to więc świetne rozwiązanie np. dla rodziców małych dzieci. Co więcej, urządzenie to potrafi automatycznie podnieść końcówkę mopującą po wykryciu dywanu, więc nie ma tu problemu z zamoczeniem tkaniny. Mając na uwadze, że dzięki dużym ogniwom Dreamy L10s Ultra może wyczyścić powierzchnie aż 200 m2, widzimy, że jest to także idealny wybór dla osób posiadających duże mieszanie bądź dom.

Suszarka Glory

Być może nie wszyscy wiedzieli, że oprócz odkurzaczy Dreame produkuje też inne urządzenia, jak np. suszarki. Model Glory to jednak nie jest zwykła konstrukcja. Po pierwsze, charakteryzuje się bardzo dużą mocą. Mamy tu silnik o prędkości aż 110 000 obrotów na minutę, zapewniający dokładne suszenie w krótkim czasie. Co więcej, wydmuchiwane powietrze zawiera 300 mln anionów na centymetr sześcienny, dzięki czemu Glory neutralizuje problem elektryzowania się włosów i pomaga w ich w wygładzeniu i nawilżeniu. Co więcej - mamy tu cztery tryby temperatury i dwa odnośnie przepływu powietrza. Oba te parametry są zawsze mierzone w czasie rzeczywistym dla uzyskania najlepszych rezultatów. To wszystko otrzymujemy w naprawdę lekkiej (345 g) konstrukcji, która praktycznie nie hałasuje. Głośność pracy Glory to zaledwie 76 dB.

To pokazuje najlepiej, że nawet, jeżeli wykonujemy jakieś czynności codziennie, dzisiejsza technologia nie tylko może nam je ułatwić, ale też – sprawić, że będziemy je wykonywać szybciej, efektywniej i przyjemniej. Warto więc się zastanowić, czy w tym roku nie warto zainwestować nieco więcej we własny komfort i nie ułatwić sobie nadchodzących świątecznych porządków. Tym bardziej, że nadchodzi Black Friday, a to oznacza bardzo duże obniżki i możliwość zakupu sprzętu, np. na prezent świąteczny, w atrakcyjnej cenie.

Na które urządzenie będziecie polować?

Materiał powstał we współpracy z Dreame