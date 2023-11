W zagranicznych sklepach płać kartą wielowalutową i oszczędzaj na zakupach

Jedną z najbardziej opłacalnych i dających największą kontrolę form regulowania należności jest korzystanie z kart wielowalutowych. Jest to szczególnie opłacalne zwłaszcza z perspektywy polskiego użytkownika.

Po co mi karta wielowalutowa?

Karty wielowalutowe to obecnie bardzo popularny produkt finansowy, który oferowany jest już przez wiele banków i fintechów. Największym problemem wydaje się fakt, że trudno znaleźć kartę bez dodatkowych ukrytych opłat i kosztów. Są jednak na rynku firmy oferujące karty wielowalutowe bez kosztów przewalutowania czy wymogów dotyczących transakcji. Jedną z nich jest dobrze wam pewnie znany fintech – Cinkciarz.pl.

Karty wielowalutowe w ofercie Cinkciarz.pl pojawiły się już kilka lat temu, a od zeszłego roku dostępne są w tzw. wersji 2.0, która daje jeszcze szersze możliwości. Ich główna zaleta polega na możliwości udostępniania swojej karty innej osobie, dziecku, rodzicom czy współpracownikom. Scenariuszy dla takiej potrzeby jest przynajmniej kilka i rozważałem je bardziej szczegółowo w jednym z poprzednich artykułów. Karty wielowalutowe cieszą się dużą popularnością z przynajmniej kilku względów. Dzięki tej usłudze posiadacze zyskują dostęp do darmowych rachunków w złotych i 19 innych walutach (w tym tak egzotycznych jak dolar hongkoński, meksykańskie peso, tajlandzki bat czy południowoafrykański rand) oraz mogą dokonywać płatności w ponad 160 walutach z całego świata. Co więcej, wcale nie trzeba tych walut posiadać, wystarczy, że na karcie mamy środki w złotych, a reszta dzieje się automatycznie.

Fintech Cinkciarz.pl oferuje obecnie dwa rodzaje kart – fizyczną i wirtualną. Dodatkową zaletą tej drugiej jest możliwość korzystania z niej niemal natychmiast po zamówieniu przy pomocy dedykowanej aplikacji na systemy Android i iOS lub przez stronę www. Obie karty wydawane są we współpracy z organizacją płatniczą VISA. To praktycznie gwarantuje wam możliwość płatności w każdym miejscu na świecie. Kartą można robić zakupy w sklepach stacjonarnych i w internecie, a także wypłacać gotówkę z bankomatów. Ponadto zarówno kartę fizyczną, jak i wirtualną można podpiąć do smartfonów i smart-zegarków, czyli płacić nią zbliżeniowo urządzeniami, które zwykle mamy przy sobie. Dodatkowo od 20 do 30 listopada z okazji sezonowej promocji Black Friday kartę fizyczną można zamówić w znacznie obniżonej cenie, a wraz z nią mamy możliwość bezpłatnego wyrobienia dwóch wirtualnych kart.

Źródło: Cinkciarz.pl

Cinkciarz.pl nie pobiera opłat związanych z posiadaniem karty. Jeśli zatem korzystamy z niej tylko okazyjnie, np. na wakacjach, to nie ma obawy, że przez cały rok będzie generowała koszty. Dzięki możliwości indywidualnego dopasowania limitów transakcyjnych oraz zarządzania saldem karty możemy bezpiecznie korzystać z niej, płacąc np. za zakupy w sieci.

Jak działa karta wielowalutowa?

Za płaceniem kartami wielowalutowymi w zagranicznych sklepach internetowych czy też stacjonarnych przemawiają atrakcyjne kursy walut i brak prowizji za przewalutowanie, daje to możliwość utrzymania kontroli nad kursami wymiany walut. W przypadku tradycyjnych kart kredytowych czy systemów płatności zintegrowanych z popularnymi platformami zakupowymi często spotykamy się z naliczaniem dodatkowych opłat za transakcje zagraniczne. Na takim Aliexpress jeśli wybierzecie płatność BLIK-iem, to cena zostanie przeliczona np. z USD na PLN po kursie operatora, który może być wyższy niż kurs oferowany przez fintech Cinkciarz.pl. Korzystając z karty wielowalutowej, konsument może być pewien, że uniknie nieprzyjemnych niespodzianek związanych z dodatkowymi kosztami i zapłaci w walucie, której oczekuje sprzedawca, czyli dokładnie tyle, ile widzi na ekranie smartfona/komputera.

Gdy chcemy płacić kartą wielowalutową, wystarczy ją doładować, przesuwając dowolną kwotę z portfela walutowego w Cinkciarz.pl za pomocą wygodnego suwaka. Można tego dokonać w aplikacji i dzieje się to bezzwłocznie. Na rachunek karty możemy przelać jedną z 19 walut, dokonując wcześniej wymiany po atrakcyjnym kursie w fintechu. Co więcej, jeśli na rachunku karty nie mamy waluty, w której dokonywana jest płatność, to transakcja zostanie rozliczona po korzystnym przewalutowaniu, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat i prowizji.

Ile można zaoszczędzić na zakupach dzięki karcie wielowalutowej?

Postępująca globalizacja sprawiła, że w Polsce możemy nie tylko bez problemu robić zakupy w zagranicznych sklepach, ale również przyjmujemy zachodnie zwyczaje. Takim jest między innymi trwający obecnie okres przeróżnych promocji związanych z tzw. Black Friday/Cyber Monday. Zniżki w sklepach zaczęły pojawiać się już znacznie wcześniej i dzieje się tak praktycznie na całym świecie. Mając łatwy dostęp do takich platform jak Amazon, Aliexpress czy eBay, bez problemów możemy skorzystać z obniżek cen za granicą. Na stronach wyłapujących najlepsze promocje nie brakuje ofert z zagranicznych sklepów, które często proponują niższe ceny niż nasze rodzime, szczególnie w przypadku elektroniki użytkowej.

Popularność takich ofert wynika również z faktu, że dzisiaj jest nam znacznie łatwiej zapłacić za takie zakupy przy pomocy karty wielowalutowej. Płacimy w walucie sklepu i nie przejmujemy się żadnymi dodatkowymi kosztami związanymi z przewalutowaniem. Ile w ten sposób można zaoszczędzić? Weźmy na przykład ofertę niewielkiego projektora cyfrowego z serwisu Aliexpress, który został wyceniony na 72,8 USD. Przy kursie 4,02 PLN/USD koszt zakupu przy płatności kartą wielowalutową Cinkciarz.pl wyniesie niespełna 293 zł. Platforma ta pozwala również dokonać zakupu w polskiej walucie, ale wtedy cena magicznie rośnie do 306 zł. Różnica to niby tylko 13 zł, ale z drugiej strony to o ponad 4% drożej. Przy większych zakupach mogą się zatem z tego uzbierać znacznie większe kwoty, a przykładów można mnożyć.

Płacenie za zakupy w zagranicznych sklepach online kartami wielowalutowymi stało się zatem atrakcyjną opcją dla polskich konsumentów. Daje ona kontrolę nad kursami wymiany, eliminuje ryzyko ukrytych prowizji, a także pozwala na płacenie w różnych walutach. Przykład AliExpress i karty wielowalutowej od Cinkciarz.pl pokazuje, że korzystanie z tej formy płatności może przynieść realne oszczędności i zwiększyć komfort zakupów online.