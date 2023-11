Black Friday Week w Amazon.pl trwa. Top 10 najlepiej sprzedającej się elektroniki

Kilka dni temu na Amazon.pl wystartowały wielkie promocje, co oznacza jedno - rozpoczął się Black Friday Week. Sklep przecenił dziesiątki tysięcy produktów w ponad 30 kategoriach. Szukacie czytnika Kindle lub popularnych sprzętów elektronicznych w niższej cenie? To doskonały moment, by zdecydować się na przedświąteczne zakupy prezentów.

Amazon.pl to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych sklepów online, o którym nie można zapominać w okresie związanym z największym szaleństwem zakupowym roku. Black Friday, Black Week i inne - platformy sprzedażowe prześcigają się w przyciągnięciu klientów oferującym im nie tylko jeden dzień promocji, ale całe tygodnie. W tym wyścigu startuje także Amazon.pl z akcją Black Friday Week, która trwa od 17 do 27 listopada. Na klientów czekają świetne okazje na dziesiątki tysięcy produktów w ponad 30 kategoriach, w tym na elektronikę wielu popularnych marek, a także na urządzenia Amazon.

Black Friday Week w Amazon.pl. Co kupić?

Podjęcie decyzji zakupowych nie jest łatwe. Liczba możliwości przyprawia o ból głowy, szczególnie kiedy mamy przed sobą prawdziwe cenowe okazje. Nie wiecie, na co postawić? Amazon.pl dzieli się z nami listą Top 10 najbardziej popularnej elektroniki. Prezentuje się ona następująco:

Soundcore Motion Boom za 299 zł - głośnik przenośny charakteryzujący się wodopoodpornością na poziomie IPX7 i czasem pracy na jednym ładowaniu do 24 godzin, posiada głębokie basy dzięki opatentowanej technologii BassUp, która intensyfikuje bas w czasie rzeczywistym.

Bose Solo Soundbar Series II za 682,09 zł - soundbar wyposażony w dwa ustawione pod kątem pełnozakresowe przetworniki emitujące przestrzenny dźwięk o szerokim spektrum. Dzięki możliwości połączenia go z innym urządzeniem za pomocą Bluetooth można słuchać muzyki z zewnętrznych źródeł.

Sony Alpha ZV-E10L za 2999 zł - bezlusterkowy aparat APS-C, który idealnie sprawdzi się do nagrywania wideoblogów. Posiada wymienne obiektywy, a w zestawie znajduje się obiektyw 16–50 mm f/3,5–5,6 Power Zoom.

Sony WH-1000XM5 za 1339 zł - popularne słuchawki nauszne z ANC wyposażone w specjalny przetwornik akustyczny poprawiający jakość odtwarzania wysokich tonów. Nowa konstrukcja otrzymała certyfikat 360 Reality Audio, jest też zgodna z DSEE Extreme.

Logitech G29 za 949 zł - zestaw składający się z kierownicy, która ma możliwość obrotu o 900 stopni oraz trzech pedałów. Dodatkowo, dzięki zainstalowanym silniczkom, precyzyjnie oddaje sytuacje na drodze, takie jak mokra nawierzchnia, czy poślizg. Model ten działa nie tylko z PlayStation 5, ale także z poprzednimi generacjami konsol PlayStation oraz komputerami PC.

Blue Yeti za 391,68 zł - jeden z najpopularniejszych mikrofonów na rynku oferujący m.in. 4 tryby kierunkowe (kardioidalny, stereo, wielokierunkowy i dwukierunkowy) oraz regulator wzmocnienia, który pozwala optymalnie dopasować czułość.

DJI Mini 3 Pro (DJI RC) & DJI Care Refresh na rok za 4098 zł - przenośny dron, który waży mniej niż 249 g i oferuje udoskonalone funkcje bezpieczeństwa, co nie tylko czyni go najbezpieczniejszym dronem z serii, ale też pozwala uniknąć konieczności rejestracji w większości państw i regionów. Pozwala nagrywać filmy w 4K HDR i robić zdjęcia RAW 48 MP oraz oferuje szereg zaawansowanych trybów. W zestawie znajdziecie także dodatkowe, roczne ubezpieczenie DJI Care Refresh.

Kindle Paperwhite za 650,99 zł - czytnik z 6,8-calowym ekranem i 16 GB pamięci na dane. Nowy model charakteryzuje się m.in. cieńszymi ramkami, regulacją podświetlenia i ładowaniem z wykorzystaniem portu USB-C.

HP 15-fc0127nw za 2199 zł - 15-calowy laptop z procesorem AMD Ryzen 3 wspieranym przez 8 GB pamięci RAM, wyposażony w dysk SSD o pojemności 256 GB. Na komputerze zainstalowany jest system operacyjny Windows 11.

Ugreen Nexode 65W USB C GaN Charger za 152,74 zł - ładowarka sieciowa charakteryzująca się standardami Quick Charge 4.0 oraz Power Delivery 3.0, maksymalną mocą wyjściową 65W i możliwością ładowania 3 urządzeń jednocześnie.

To tylko niektóre promocje dostępne w ramach Black Friday. Więcej produktów w niższych cenach znajdziecie na Amazon.pl. Akcja Black Friday Week potrwa do poniedziałku 27 listopada.

Amazon Prime na Black Friday - idealne prezenty pod choinkę

A co prezentami pod choinkę? Jeśli nie wiecie, co wybrać, Amazon.pl zaprasza do Świątecznego niezbędnika, w którym znajdziecie idealne podarunki, niezależnie od wieku. To szeroka selekcja rozchwytywanych produktów w kategoriach takich jak słodycze, elektronika, zabawki, kosmetyki, karty podarunkowe, a nawet prezenty dla zwierząt i nie tylko. W niezbędniku klienci znajdą wszystko – od zabawnych i szalenie modnych w ostatnim czasie swetrów z infantylnymi wzorami po pomysły na prezent mikołajkowy.

Amazon mocno inwestuje w Polskę i na przestrzeni ostatnich lat widać, że nie zamierza poddawać się w walce o polskiego klienta. Stale rosnąca oferta goniąca zagraniczne oddziały jest tego dobrym przykładem. Nie można też zapominać o wprowadzonej do Polski pod koniec 2021 r. usłudze Amazon Prime, która oprócz darmowych, nielimitowanych wysyłek milionów produktów do domu, Paczkomatów lub punktów odbioru, bez ceny minimalnej, oferuje znacznie więcej korzyści.

Amazon Prime. Jedna subskrypcja, wiele możliwości

Amazon Prime to również dostęp do świetnego VOD z biblioteką filmów i seriali, które nie są dostępne na konkurencyjnych platformach. To także “gamingowa” biblioteka Prime Gaming z comiesięczną subskrypcją Twitch, grami, które przypiszecie do swoich kont na stałe oraz dodatkami do najpopularniejszych tytułów multiplayer (i nie tylko). Każdego miesiąca gracze mają możliwość odebrania przynajmniej kilku pozycji od dużych wydawców i mniejszych twórców. Subskrypcja umożliwia klientom ponadto korzystanie ze specjalnych okazji, w tym corocznego wydarzenia zakupowego Prime Day.

Nie korzystaliście jeszcze z Amazon Prime? Amazon.pl oferuje możliwość przetestowania subskrypcji bez ponoszenia żadnych kosztów przez 30 dni. Po tym czasie możecie zdecydować o zakończeniu Amazon Prime lub przedłużeniu jej na kolejny rok w cenie 49 zł lub 10.99 zł miesięcznie. W tej cenie otrzymujecie wszystkie dodatkowe benefity związane z subskrypcją.

Tekst powstał we współpracy z Amazon.pl