Allegro Black Weeks. Dzisiejsze okazje, których nie możesz przegapić

Allego Black Weeks — w tym roku wielkie święto wyprzedaży jest dłuższe niż kiedykolwiek!

Akcja Allegro Black Weeks wystartowała już kilka dni temu i potrwa do końca listopada. W tym czasie na platformie non-stop możemy zgarnąć setki produkcji z całego szeregu kategorii w wyjątkowo korzystnych cenach. To dobra okazja nie tylko by zaoszczędzić na bieżących wydatkach, ale także zadbać o upominki dla siebie i naszych najbliższych. W kontekście nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia... i nie tylko!

Warto mieć też na uwadze, że by cieszyć się najlepszymi promocjami należy zainstalować w smartfonie aplikację Allegro. Wszyscy jej użytkownicy mogą liczyć na kupon o wartości 10 zł za pierwsze zakupy wykonane za jej pośrednictwem. Dodatkowo też wszyscy użytkownicy mają szansę zgarnąć podczas festiwalu aż 30 Monet, jeśli wydadzą co najmniej 500 złotych na produkty biorące udział w akcji Black Weeks. Subskrybenci abonamentu Allegro Smart! mają szansę skorzystać także z ofert z Shakera. Tam czekać będą produkty przecenione o co najmniej 50%, a każdego dnia czekać będzie oferta specjalna za symboliczną złotówkę!

Właśnie do sprzedaży trafiła kolejna paczka produktów. Co tym razem możemy nabyć taniej? Sprawdźmy najciekawsze promocje!

Allegro Blacks Weeks -- najlepsze promocje 22 XI 2023

Hulajnoga Xiaomi Mi Electric Scooter M365 Pro 2 600 W 20 km/h

Cena: 1699 zł (normalnie: 2199 zł)

Hulajnogi elektryczne cieszą się coraz większą popularnością wśród polskich użytkowników. Trudno się dziwić: są pewne, szybkie, efektywne i... pozwalają ominąć korki niezależnie od pory dnia i nocy. Co więcej: z każdą kolejną generacją ich zasięg jest jeszcze lepszy, a obsługa coraz wygodniejsza. Przy stosunkowo łagodnych polskich zimach -- dla wielu okazują się produktem, z którego mogą skorzystać przez cały rok!

Dziś w specjalnej ofercie znalazł się model Xiaomi Mi Electric Schooter M365 Pro 2, oferujący prędkość nawet do 20 km/h i udźwig do 100 kg. Co więcej - użytkownicy otrzymują do dyspozycji cały szereg trybów i nawet 45 kilometrów jazdy na jednym ładowaniu. Wszystko to dzięki akumulatorowi o pojemności 12800 mAh! Dzięki składanej konstrukcji zaś — hulajnogę można zabrać ze sobą... dosłownie wszędzie. Nie będzie też stanowiło większego wyzwania jej przewożenie w transporcie publicznym.

XIAOMI ROBOT VACUUM X10+ EU B101GL

Cena: 2499 zł (normalnie: 3399 zł)

Roboty sprzątające na stałe wpisały się w krajobraz naszych domów. Czy są idealne? Nie, ale są na tyle pomocne, że sam przyznaję iż... trudno mi już sobie wyobrazić codzienność bez takiego pomocnika. Wśród dzisiejszych ofert specjalnych 900 zł taniej można nabyć jeden z najlepszych modeli robotów sprzątających od Xiaomi. To model, który poza tym że zadba o odkurzenie podłóg w naszych domach — zajmie się także ich dokładnym zamieceniem i umyciem. Wszystko to w ramach jednego cyklu. Po wszystkim zaś automatycznie opróżni zbiorniki i wyczyści nakładki mopujące. To w pełni zautomatyzowany sprzęt, który teraz można nabyć w rewelacyjnej, niskiej, cenie!

Casio zegarek unisex G-shock

Cena: 269 zł (normalnie: 369 zł)

Smartwatche podbijają serca użytkowników na całym świecie, ale nie oznacza to, że te klasyczne wyszły z mody. Seria Casio G-Shock od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Solidne i ponadczasowe konstrukcje, których design od lat wpasowuje się w styl życia nawet najbardziej wymagających użytkowników. Spora w tym zasługa odporności na wstrząsy i wodoodporność do 20 ATM!

Poza pokazywaniem godziny, zegarek zaoferuje także stoper, alarm oraz automatyczny kalendarz. Idealny w swojej prostocie i efektywności. Tylko dzisiaj dostępny o sto złotych taniej!

Laptop ASUS X515EA-BQ1225 Core i3-1115G4 | 15,6''-FHD | 8GB

Cena: 1099 zł (normalnie: 1399 zł)

Niby żyjemy w erze post-PC, ale jednak trudno sobie wyobrazić wykonanie bardziej wymagających zadań niż konsumpcja treści online bez komputera. Dostępny w ramach oferty Allegro Black Weeks laptop Asus to niedrogi komputer wyposażony w 15,6-calową matrycę o rozdzielczości Full HD, napędzany procesorem Intel Core i3. 8 GB pamięci ram i 256 GB na dysku SSD zadbają o sprawną i wygodną pracę. Komputer posiada cztery złącza USB (1x USB 3.2 typu A, 1x USB 3.2 typu C oraz dwa wolniejsze USB) oraz wyjście HDMI. Dla niewymagających użytkowników potrzebujących komputera do tworzenia dokumentów, przeglądania internetu i konsumpcji treści - sprawdzi się znakomicie!

Apple iPhone 12 128GB Czarny

Cena: 2499 zł (normalnie: 3649 zł)

iPhone od lat pozostaje dla wielu synonimem smartfona. Apple wiele swoich usług zamyka w obrębie własnego ekosystemu, przez co wielu użytkownikom trudno wyjrzeć poza jego ramy. Nie chcą tracić dostępu do ulubionych usług, a jednocześnie... nie chcą, albo nie mogą, pozwolić sobie na kosztowne urządzenia z ich najnowszych kolekcji.

Debiutujący w 2020 roku iPhone 12 to wciąż solidna propozycja dla wszystkich poszukujących smartfona, który posłuży im godnie przez kilka najbliższych lat. Wyświetlacz OLED wciąż wygląda świetnie, nie zabrakło tam też całego zestawu uwielbianych funkcji i bogatej bazy aplikacji. Układ A14 Bionic jest szybki i bezproblemowy, a aparaty fotograficzne oferują wysoką jakość bez kompromisów. Dzisiaj można go nabyć w wyjątkowo korzystnej cenie!

