Nie liczcie na rychłą premierę Assassin’s Creed Shadows. Ubisoft znów rozczarowuje

Dopiero co z nieukrywanym entuzjazmem pisałem o ciekawych zmianach w systemie parkour, które zmierzają do Assassin’s Creed Shadows, a teraz muszę dostarczyć Wam niezbyt zadowalające wieści. Nie liczcie na premierę w lutym – Ubisoft znowu zmienił termin i podał wyjaśnienia tej decyzji.

Japońscy asasyni dopiero na wiosnę

Assassin’s Creed Shadows, czyli nowa odsłona kultowej serii, przenosząca gracza do feudalnej Japonii, miała ukazać się pierwotnie w połowie listopada ubiegłego roku. Kontrowersje związane z kulturowo-historyczną poprawnością i nacisk ze strony społeczności sprawił, że francuski gigant branży gamingowej zdecydował się na przeniesienie premiery na 14 lutego, ale i na ten termin nie ma co liczyć. Okazuje się bowiem, że gra wciąż wymaga poprawek – oczywiście dla „dobra graczy”. Twórcy skomentowali tę decyzję we wpisie na X.

„W ramach odnowionego nacisku na jakość rozgrywki i angażujące doświadczenia w dniu premiery podjęto decyzję o przeznaczeniu dodatkowego miesiąca na rozwój Assassin’s Creed Shadows. Dodatkowy czas pozwoli zespołowi lepiej uwzględnić opinie graczy zebrane w ciągu ostatnich trzech miesięcy i stworzyć jak najlepsze warunki do premiery, kontynuując bliską współpracę z coraz bardziej pozytywnie nastawioną społecznością Assassin’s Creed”

Ubisoft przekazał, że postępy są co prawda spore, ale wciąż niewystarczające, by zadowolić graczy i inwestorów. Developer wyznaczył też nową datę – Assassin’s Creed Shadows ma ukazać się 20 marca 2025 roku, ale na Waszym miejscu specjalnie bym się nie nastawiał. O kolejnych zmianach będzie informować na bieżąco.