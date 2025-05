Fani LEGO będą zachwyceni. To prawdziwa perełka

Tworzenie imponujących konstrukcji z klocków LEGO to dla wielu coś więcej niż hobby: pasja, która wymaga cierpliwości, kreatywności i precyzji. I szczerze mówiąc - całe dzieciństwo sam wolałem "wiadro" z losowymi klockami i danie się ponieść wyobraźni, niż składanie zestawów z instrukcją. Fakty są jednak takie, że nawet najbardziej doświadczeni entuzjaści potrafią utknąć w martwym punkcie, nie wiedząc, jak złożyć swoje wymarzone figury. I to prawdopodobnie oni najbardziej ucieszą się z nowego narzędzia, które może całkowicie odmienić ten proces: LegoGPT.

Zespół badawczy z Carnegie Mellon University zaprezentował przełomowe narzędzie oparte na generatywnej sztucznej inteligencji. W przeciwieństwie do popularnych generatorów obrazów AI, które często tworzą nierealistyczne wizje, LegoGPT skupia się na czymś znacznie bardziej praktycznym: tworzeniu fizycznie stabilnych modeli LEGO. Aby osiągnąć ten cel, naukowcy przeszkolili model na bazie ponad 47 tysięcach konstrukcji LEGO oraz 28 tysiącach trójwymiarowych modeli. Dzięki temu uzyskano algorytmy sztucznej inteligencji, które nie tylko rozumieją jak wygląda estetyczny projekt, ale także wiedzą dokładnie jak go skonstruować. Co ważne: konstrukcja ma być pewna i nie rozsypywać się gdy mocniej zawieje wiatr.

Użytkownicy mogą korzystać z LegoGPT na kilka sposobów. Mogą wpisać tekstowo swój pomysł, przesłać zdjęcie istniejącej budowli lub zestawu klocków, a sztuczna inteligencja zaproponuje projekt, który można stworzyć z dostępnych elementów. Co więcej, narzędzie potrafi również zadbać o to, by powstałe już konstrukcje ulepszyć. Platforma zasugeruje sposoby ich rozbudowy, albo podpowie co zrobić, by były bardziej stabilne. LegoGPT chwali się 98% skutecznością w kwestii proponowania stabilnych projektów. To otwiera zupełnie nowe możliwości zarówno dla amatorów, jak i bardziej doświadczonych konstruktorów.

Sztuczna inteligencja coraz mocniej wkracza w świat kreatywnych narzędzi. Dotąd kojarzyliśmy ją głównie z generowaniem obrazów czy tekstów. LegoGPT jest idealnym przykładem tego, że jej zastosowania są znacznie szersze. Warto mieć na uwadze, że narzędzie dostępne jest za darmo na platformie GitHub. Każdy chętny konstruktor może spróbować swoich sił w temacie!

