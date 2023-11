Nie grałeś w Baldurs Gate 3? Teraz możesz zrobić to za darmo

Ten rok obfitował w naprawdę mocne tytuły i jury wybierające zwycięzcę w plebiscycie najlepszej gry roku z pewnością będzie mieć trudne zadanie, ale chyba możemy się zgodzić, że jednym z najpoważniejszych kandydatów do nagrody jest najnowszy Baldur’s Gate. Produkcja studia Larian Studios może pochwalić się fantastycznymi opiniami krytyków i internautów, zbierając nierzadko oceny 10/10. Jeśli chciałeś dowiedzieć się skąd te zachwyty, ale wydawanie 320 zł w ciemno to dla Ciebie przesada, to mam dobrą wiadomość – Baldur’s Gate 3 możesz teraz wypróbować za darmo. A to nie koniec niespodzianek!

Wersja próbna Baldur’s Gate 3 i Władca Pierścieni: Gollum dla posiadaczy PS Plus Premium

Larian Studios stworzyło dzieło – chyba śmiało możemy użyć tego określenia. Faktem jestem to, że Baldur’s Gate 3 nie jest grą dla wszystkich, bo specyficzna rozgrywka turowa i zatrważająca liczba dialogów może odrzucać fanów dynamicznego gameplay’u, ale trzeba obiektywnie przyznać, że przywiązanie do detali, zapadające w pamięć postacie i fabuła jak z dobrej książki robią wrażenie nawet na postronnym obserwatorze. Teraz to wszystko można wypróbować za darmo przez 2 godziny na PS5 w ramach abonamentu PS Plus Premium. To dobra okazja dla tych, którzy – tak jak ja – podchodzili do Baldur’s Gate 3 z niesłuszną nieufnością. Wystarczy, że pobierzecie trial ze PS Store.

Choć Władca Pierścieni: Gollum nie może nawet w połowie równać się z rozmachem Baldur’s Gate 3, to warto zaznaczyć, że ta gra także dostępna jest w ramach darmowego triala. Tutaj dla kontrastu otrzymujemy 1 godzinę darmowej rozgrywki w jednym z najgorzej ocenianych tytułów roku. Po co? Hmm… choćby po to, by na własne oczy przekonać się, dlaczego Gollum otrzymał druzgocące 1.2 w serwisie Metacritic. Być może mamy na sali jakichś masochistów ;)