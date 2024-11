Lepsza okazja na zakupy się nie zdarzy! Wystartowała promocja w sklepie Huawei.pl!

Jeżeli planowaliście zakup nowych sprzętów Huawei -- to lepsza okazja szybko się nie powtórzy. Tylko w Sklepie Huawei.pl czekać będą na kupujących specjalnie przygotowane oferty, a dodatkowo, klienci mogą liczyć na 50 zł rabatu po zapisie do newslettera. Warto także mieć na uwadze, że wszyscy kupujący w Sklepie Huawei mogą skorzystać z 20 rat RSSO 0%, a także cieszyć się całkowicie darmową dostawą.!

Teraz w znakomitej cenie można nabyć jeden z najlepszych smartfonów dla miłośników mobilnej fotografii -- HUAWEI Pura 70 Ultra! Trzy obiektywy wysokiej jakości pozwoliły mu uplasować się na pierwszym miejscu w prestiżowym rankingu DxO Mark. To właśnie ten smartfon od kilku miesięcy jest nie do pobicia i cały czas piastuje pierwsze miejsce z wynikiem 163 punktów. Więcej na temat samego urządzenia opowiada Konrad w swojej wideorecenzji:

W specjalnej ofercie na Black Friday w sklepie Huawei, smartfon HUAWEI Pura 70 Ultra w kolorze brązowym można nabyć za 4999 zł -- to aż 1600 zł taniej niż wynosi jego regularna cena. Na tym jednak jeszcze nie koniec -- bo w bonusie dostaniemy eleganckie, oryginalne, etui!

Tablety w ostatnich latach znacząco się zmieniły... i to na lepsze! Huawei regularnie ulepszał tę kategorię sprzętową, czego idealnym przykładem są ich ostatnie MatePady Pro -- zarówno 13,2-calowy jak i 12,2-calowy wariant są znakomitymi urządzeniami, obok których trudno przejść obojętnie.

Większy wariant Konrad skwitował w swojej recenzji następująco:

Huawei MatePad Pro 13.2 może być po części laptopem, może być notesem i szkicownikiem, zastąpi także w pewnym stopniu czytnik eksiążek dzięki trybowi e-book, który zmniejsza jasność, ogranicza kontrast i wyłącza kolory, by oczy się mniej męczyły. Jest wystarczająco wydajny, by można było uruchomić na nim masę aplikacji jednocześnie lub tę jedną bardziej wymagającą grę (...) Jest za to perfekcyjnym przenośnym kinem dzięki szerokiemu ekranowi o wysokiej rozdzielczości i wsparciu ponad 1 mld kolorów oraz mocnym głośnikom. Nawet naładujemy go naprawdę szybko, bo wspierany jest SuperCharge 88 W. Wszystko to będzie sprawdzać się jak należy, jeśli zdołacie przygotować sobie odpowiednie środowisko aplikacji, które będą Wam niezbędne do pracy czy (kreatywnego) odpoczynku. Mnie po części się to udało, a sam sprzęt to najlepszy przykład tego, jak kategoria tabletów ewoluowała z niedużych, ciężkich i powolnych urządzeń w imponujące, smukłe i sprawiające sporo frajdy z korzystania kawałki technologii.