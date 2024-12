SkyShowtime za 4 zł. Doskonała promocja, ale nie dla wszystkich

SkyShowtime debiutowało w Polsce raczej ze skromną ofertą, w dodatku bez treści w 4K. Z czasem jednak liczba filmów i seriali znacząco się zwiększyła i obecnie to chyba jedna z ciekawszych platform VOD na rynku. Jeśli chcecie sprawdzić jej ofertę to jest ku temu świetna okazja.

SkyShowtime oferuje obecnie w naszym kraju aż 3 rodzaje subskrypcji. Za 19,99 zł/miesiąc mamy dostęp do oferty standardowej z reklamami i maksymalną rozdzielczością 1080p. Za 5 złotych więcej możemy pozbyć się reklam, ale musimy pozostać przy treściach FullHD, a dopiero wybierając abonament Premium za 49,99 zł/miesiąc możemy cieszyć się pełną jakością. Wybór tej ostatniej subskrypcji nazwałbym obecnie dyskusyjnym, bo treści 4K nadal na SkyShowtime jest niewiele, ale nie zmienia to faktu, że platforma oferuje wiele ciekawych filmów i seriali. W dodatku jest sposób aby sprawdzić jej ofertę całkiem za darmo, a w ramach najnowszej promocji można ten okres wydłużyć nawet do miesiąca za zaledwie 4 złote.

SkyShowtime za 4 zł na Prime Video

Prime Video w ostatnim czasie rozbudowuje swoją ofertę wideo dając dostęp do konkurencyjnych ofert w ramach usługi Subskrypcje+. W ten sposób można uzyskać dostęp do takich serwisów jak Crunchyroll, MGM+, Viaplay czy właśnie SkyShowtime. Co więcej w większości przypadków mamy kilkudniowy okres bezpłatnego dostępu, w ramach którego można zapoznać się z ofertą każdego serwisu VOD. W przypadku SkyShowtime taki okres testowy trwa 7 dni. Jak donoszą jednak użytkownicy Peppera, obecnie, jeśli będziecie chcieli przerwać subskrypcję w trakcie trwania tych 7 testowych dni, to otrzymacie ofertę przedłużenia dostępu na kolejny miesiąc za zaledwie 4 złote. Kolejne miesiące będą już kosztować standardowo, 24,99 zł, ale w ciągu ponad miesiąca można całkiem sporo obejrzeć.



Co znajdziemy na SkyShowtime? Poza bijącym rekordy popularności serialem Yellowstone, warto też obejrzeć kilka innych produkcji Taylora Sheridana takich jak 1883, 1923, Lioness, Mayor of Kingstown czy Tulsa King. Poza tym na platformie znajdziemy filmowe hity na czele z najnowszym Top Gunem, czy wiele kultowych klasyków na czele z Kung-fu Pandą. Z nowości warto zobaczyć Dzień Szakala, czyli kolejne podejście do ekranizacji kultowej powieści, którą tym razem zrealizowano w formie serialu oraz polski serial Śleboda. Miłośnicy gier docenia zapewne serial Halo, a dla najmłodszych jest Psi Patrol oraz Blaze. Jest w czym wybierać.