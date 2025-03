Gigantyczna promocja na Thermomixa. Wystarczą 4 zł

Od kilku lat w Polsce jest moda na inteligentne roboty kuchenne. Pionierem i zarazem liderem jest tutaj firma Vorwerk i ich popularny Thermomix TM6. Niedawno został zaprezentowany kolejny model o oznaczeniu TM7, lecz nie oznacza to, że przedsiębiorstwo zamierza zrezygnować z lubianego i uznanego poprzednika. Wręcz przeciwnie. Zamierzają zachęcać do kupna, oferując korzystne promocje.

Reklama

Thermomix TM6 - zestaw akcesoriów za 4 złote

Od 1 do 31 marca 2025 roku lub do wyczerpania zapasów, klienci mogą nabyć Thermomix TM6 w zestawie z czterema wyjątkowymi akcesoriami premium za jedyne 4 zł! W skład zestawu wchodzą:

Nakładka krojąca 2.0 ze spiralizerem – idealna do przygotowania zdrowych i kolorowych dań.

– idealna do przygotowania zdrowych i kolorowych dań. Drugie naczynie miksujące – zwiększa wygodę i efektywność pracy w kuchni.

– zwiększa wygodę i efektywność pracy w kuchni. Innowacyjny Thermomix Sensor – pozwala na jeszcze precyzyjniejsze gotowanie.

– pozwala na jeszcze precyzyjniejsze gotowanie. Osłona noża miksującego 2.0 z funkcją obierania – ułatwia przygotowanie warzyw i owoców.

Poza promocją taki zestaw to koszt aż 2700 zł, więc promocja ta to prawdziwa okazja dla wszystkich miłośników gotowania. Dodatkowo, firma Vorwerk oferuje możliwość skorzystania z rat 0% na okres 10, 20 lub nawet 36 miesięcy, co sprawia, że zakup staje się jeszcze bardziej dostępny.

Popularność Thermomiksa w Polsce wcale nie maleje. Według danych podanych przez firmę w samym 2023 roku na terenie naszego kraju sprzedano aż 230 tysięcy modeli TM6. Wraz z prezentacją Thermomiksa TM7, ta liczba może jeszcze dodatkowo wzrosnąć.

Grafika: depositphotos