Apple w ostatnich latach coraz mocniej kombinuje ze swoim line-upem i... trochę rozumiem ludzi, którzy niespecjalnie potrafią się w tym wszystkim połapać. Coroczne odświeżanie całego zestawu kilku komputerów o nowe procesory Apple Silicon, kilka iPhone'ów w ofercie (+ sprzedawanie także starszych modeli w oficjalnym sklepie), kilka wariantów Apple Watch... zrobiło się w temacie naprawdę tłoczno. A wszystko wskazuje na to, że Apple postanowiło równie kreatywnie podejść nie tylko do samych urządzeń, ale także i akcesoriów. I wiele wskazuje na to, że podczas dzisiejszej konferencji firma zaprezentuje światu także nowy rysik, który nazwie Apple Pencil Pro.

Apple Pencil Pro: iPady doczekają się nowego, jeszcze lepszego, rysika

Informacje na temat Apple Pencila Pro są niejako... oficjalne — i można je chyba traktować jako kontrolowany wyciek. Pochodzą one bowiem z najbardziej oficjalnego źródła jakie może Wam przyjść do głowy, czyli oficjalnej strony Apple. A dokładniej rzecz biorąc: kodu strony japońskiego Apple.

Od wielu tygodni plotkuje się na temat tego, że wraz z nową generacją iPadów do sprzedaży ma trafić nowa generacja stylusa. Od jakiegoś czasu widać, że Apple poświęca zagadnieniu nieco więcej uwagi, bo nie dalej niż w październiku ubiegłego roku do oferty trafił nowy tani Apple Pencil. To najbardziej podstawowa wersja tego gadżetu, która nie oferuje wykrywania nacisku. Tym samym pod względem użyteczności w oczach wielu wielu jest gorszym sprzętem, niż Apple Pencil pierwszej generacji. Nie zmienia to jednak faktu, że Apple po prostu chciało zaktualizować portfolio w tym temacie i dać użytkownikom wybór. Bardzo istotnym elementem jeżeli chodzi o ten konkretny produkt jest fakt, iż posiada on złącze USB-C. To dla Apple nowy standard, ale dla wygody swojej jak i samych użytkowników — zmuszeni porzucić Lightning żegnają się z nim wszędzie.

Co zaoferuje Apple Pencil Pro?

Choć na oficjalnej stronie pojawiła się przede wszystkim wzmianka z nazwą nowego akcesorium, to pojawiło się wiele głosów że logo "Let Loose" z wymazanymi elementami to taka cicha zapowiedź "gumki" w stylusie. Prawdopodobnie nowy rysik będzie jeszcze doskonalszy w rozpoznawaniu nacisku, a kto wie — może podziała też dłużej na jednym ładowaniu.

Elementem który budzi sporo wątpliwości jest kompatybilność nowego Apple Pencil Pro. Czy będzie to sprzęt, który zadziała wyłącznie z iPadami Pro, czy obsłuży on także (jak Pencil drugiej generacji) iPady Mini i Air? Co z kompatybilnością w przypadku starszych generacji sprzętu? Pytań jest wiele, ale na szczęście na większość odpowiedzi nie będziemy musieli specjalnie długo czekać. Prezentacja nowych iPadów odbędzie się już dzisiaj o godzinie 16:00 polskiego czasu.