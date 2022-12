24 rdzenie i 5.6 GHz w notebooku

Procesory dla komputerów stacjonarnych zawsze są wyraźnie wydajniejsze, głównie za sprawą lepszego chłodzenia, a co za tym idzie większej mocy jaką mogą wykorzystać. Intel zamierza jednak w przyszłym roku w najwydajniejszych notebookach zastosować jednostkę, która w niczym nie odbiega od procesorów stacjonarnych. Topowy układ Core i9-13980HX zostanie wyposażony w 8 wydajnych rdzeni (P) zbudowanych w architekturze Raptor Cove oraz aż 16 oszczędnych rdzeni (E) bazujących na architekturze Gracemont. W sumie taki układ zaoferuje obsługę aż 32 wątków jednocześnie, a maksymalne taktowanie w trybie boost ma wynieść nawet 5.6 GHz. To o 600 MHz więcej niż oferują obecnie najwydajniejsze mobilne układy Core i9-12950HX.

Seria Raptor Lake będzie jednak składała się z wielu wydajnych procesorów w każdym przedziale "mocy". Nawet przeznaczony dla niewielkich notebooków procesor Core i7-1370P będzie miał aż 6 rdzeni P i 8 rdzeni E, a jego taktowanie ma sięgnąć 5 GHz. Wygląda na to, że proces litografii nazywany "Intel 10" został już na tyle dopracowany, że osiąganie wyższych zegarów nie jest problemem. W połączeniu ze zmianami w architekturze jakie wprowadza rdzeń Raptor Cove, wzrost wydajności względem obecnych procesorów będzie dwucyfrowy. W ślad za taktowaniem i większą liczbą rdzeni idzie również większa ilość pamięci cache (nawet 36 MB w Core i9-13980HX).

CPU Rdzenie/Wątki Zegar Boost Rdzenie GPU TDP (PL1) Core i9-13980HX 24 (8+16)/32 N/A 5.6 GHz 32 EU 55W Core i9-13900HX 24 (8+16)/32 3.9 GHz 5.4 GHz 32 EU 55W Core i7-13700HX 16 (8+8)/24 3.7 GHz 5.0 GHz 32 EU 55W Core i5-13650HX 14 (6+8)/20 3.6 GHz 4.9 GHz 32 EU 55W Core i5-13500HX 14 (6+8)/20 3.5 GHz 4.7 GHz 32 EU 55W Core i3-13450HX 10 (6+4)/16 3.4 GHz 4.6 GHz 32 EU 55W Core i9-13900HK 14 (6+8)/20 N/A 5.4 GHz 96 EU 45W Core i7-13700H 14 (6+8)/20 N/A 5.0 GHz 96 EU 45W Core i7-13620H 10 (6+4)/16 N/A 4.9 GHz N/A 45W Core i5-13500H 10 (6+4)/16 N/A 4.7 GHz N/A 45W Core i5-13420H 8 (4+4)/12 N/A 4.6 GHz N/A 45W Core i7-1370P 14 (6+8)/20 1.9 GHz 5.0 GHz N/A 28W

CES znowu zapowiada się ekscytująco

Wiele nowych konstrukcji notebooków bazujących na procesorach Raptor Lake zobaczymy już w styczniu podczas targów CES. Wielu producentów szykuje swoje rozwiązania, które zapewnią topową wydajność również dzięki współpracy z najnowszymi mobilnymi GPU od NVIDIA z rodziny GeForce RTX 40. Wiele wskazuje jednak na to, że będą to sporych rozmiarów konstrukcje, bo zarówno CPU od Intela, jak i nowe GPU od NVIDIA mają spore zapotrzebowanie na energię, co przekłada się na większą emisję ciepła, które trzeba rozproszyć. Jedno jest jednak pewne, pod względem wydajności możemy spodziewać się kolejnego, wyraźnego kroku do przodu.

