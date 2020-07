Jeśli chcemy odtwarzać tylko muzykę na zablokowanym ekranie czy podczas korzystania z innych aplikacji, wybieramy drugą akcję – Zminimalizuj do odtwarzania w tle. W przypadku, gdy chcemy jednocześnie podejrzeć odtwarzany klip, wybieramy trzecią opcję – Zminimalizuj do odtwarzania w okienku. I tak, ta ostatnia opcja działa wyśmienicie, jak przełączamy się na pulpit okienko z wideo wyświetla się na ekranie, można go przenosić w dowolne miejsce, ale niestety znika gdy zablokujemy ekran. Przynajmniej mnie się nie udało zmusić tej aplikacji do tego, by okienko to wyświetlało się i na zablokowanym ekranie. Z kolei sam dźwięk bez problemu jest odtwarzany, zarówno podczas korzystania z innych aplikacji, jak i po zablokowaniu ekranu.

Próbowałem jeszcze zaznaczyć opcję odtwarzania muzyki czy wideo na zewnętrznym odtwarzaczu, ale i to nie pomogło. Być może zależy to od konfiguracji samego smartfona (Motorola One) i na Waszych smartfonach będzie to działało lepiej. Niemniej podstawowa funkcja, czyli odtwarzanie muzyki działa, więc pozostaje mi już tylko życzyć miłego słuchania playlist z YouTube ze smartfonem w kieszeni:)