Zainstalowałem tę aplikację na iPhone. Zasada działania jest prosta, twórcy na filmikach pytają fanów o różne decyzje i aspekty związane z ich życiem, nie wiem, w co mają się ubrać danego dnia, czy co zjeść, a fani głosują za którąś z proponowanych opcji. Aby móc głosować, głosy trzeba kupić, jeden głos kosztuje 6 dolarów – im więcej głosów się kupuje, tym wychodzi taniej. Wpływy po potrąceniu przez twórców aplikacji prowizji lądują na kontach właścicieli profilu.

Póki to jest zabawna i lekka forma, czyli tak jak wspominałem wybór ciuchów czy jedzenia, wydaje się to nieszkodliwe, ale niemal pewne jest, iż z czasem i pogonią za większymi wpływami, twórcy będą wymyślali coraz głupsze wyzwania i zadania, a to już będzie prosta droga do zalewu patotreściami i w tej aplikacji.

Na tę chwila dostępna jest wersja na iOS, NewNew na Androida pojawi się zapewne w dalszej kolejności.

Źródło: BBC.com.