TikTok, aplikacja rodem z Chin, to kolejna po Facebooku, Twitterze, YouTubie i Instagramie platforma internetowa, dająca swobodę w tworzeniu i udostępnianiu treści. Jej interfejs nie jest na tyle skomplikowany, by odrzucać nowych użytkowników (z tym problemem zmagał się Snapchat), ale poznanie go zajmuje chwilę. Mechanizmy działania TikToka są jednak bardzo proste – do wyboru są dwa strumienie, które możemy przeglądać. „Obserwowane”, gdzie przejrzymy treści udostępnione przez obserwowanych przez nas twórców oraz „Dla ciebie” i to właśnie on wyświetlany jest domyślnie jako pierwszy po otwarciu aplikacji. Jego zawartość dyktowana jest trendami i algorytmami personalizującymi treści, więc jeśli chcecie szybko zorientować się, co zyskuje popularność, to powinniście zostać tutaj. I tak się zapewne stanie, bo TikTok zbudowano właśnie w taki sposób, by użytkownicy przechodzili od jednego klipu do drugiego w mgnieniu oka – w tle muszą być one wczytywane zawczasu, bo gdy tylko wykonam gest kciukiem, następne nagranie od razu jest odtwarzane.

Do mojej dyspozycji są dość klasyczne narzędzia, jak lajki (serduszka) i komentarze, ale na TikToku można też wręczać wirtualne prezenty kupowane za prawdziwe pieniądze. Ich wartość to zazwyczaj kilka złotych, a twórcy po przekroczeniu odpowiedniego progu wartości uzbieranych podarunków (około 500 zł) mogą wystąpić o ich wypłatę. Również sam TikTok sowicie nagradza twórców stojących za najpopularniejszymi klipami, a na stole do zgarnięcia są także współprace z markami, które tak dobrze znamy z innych mediów społecznościowych. Nic więc dziwnego, że młodzi ludzie sięgają po telefon i nagrywają.

Co znajdziemy na TikToku? Wszystko i nic