Cyberpunk powstał dzięki tej książce. Teraz nakręcą o niej serial

William Gibson swoją książką Neuromancer zasłużył sobie na miano ojca Cyberpunku. Ta dystopijna powieść przez lata inspirowała całe grono twórców kultury, od reżyserów, po projektantów gier. Teraz Apple chce wykorzystać dziedzictwo Gibosna do stworzenia serialu opartego na kultowej książce z 1984 roku.

Serial Neuromancer opowie historie hakera o imieniu Case, który zostaje wciągnięty w wir szpiegowskich intryg i przestępczego półświatka. Przez konflikt z byłym zleceniodawcą zostaje odcięty od dostępu do wirtualnego świata przez radziecką mykotoksynę, a jedyną nadzieją na odmianę życia wydaje się tajemniczy człowiek imieniu Armitage – stawka jest jednak wysoka. Bohater musi popełnić przestępstwo, które wydaje się niemożliwe do wykonania.

Apple zapowiedziało, że Neuromancer będzie 10-odcinkowym serialem dramatycznym z gatunku science fiction. Za sterami produkcji zasiądą Graham Roland i JD Dillard, znani z takich hitów jak Tom Clancy’s Jack Ryan, Dark Winds czy The Outsider. Serial Apple będzie koprodukcją Skydance Television i Anonymous Content we wsparciu DreamCrew Entertainment.

„Jesteśmy niesamowicie podekscytowani możliwością wprowadzenia tej kultowej marki do Apple TV+. Odkąd zaprzyjaźniliśmy się prawie 10 lat temu, szukaliśmy czegoś, przy czym moglibyśmy połączyć siły, więc ta współpraca to spełnienie marzeń. Neuromancer zainspirował wiele dzieł science fiction, które powstały po nim, więc nie możemy się doczekać, aby wprowadzić widzów do ostatecznego „cyberpunkowego” świata Gibsona” – Graham Roland i JD Dillard