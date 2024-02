Najlepsze filmy i seriale - co obejrzeć? Premiery tygodnia

Rojst Millenium

W sześcioodcinkowym Rojst Millenium, zamykającym wątki z poprzednich sezonów, odkryjemy losy Jassijeja, w którego na przestrzeni dwóch planów czasowych (60. i 90.) wcielają się Janusz Gajos i Tomasz Schuchardt. Mieszkańcy, policja i władze zmierzą się z nowymi zbrodniami, kryminalnymi historiami i nieoczywistymi tropami, zanim stare sprawy zyskają drugie dno. Głównym celem ojca Piotra (Dawid Ogrodnik) i sierżanta Anny Jass (Magdalena Różczka) będzie rozwikłanie tajemnicy zniknięcia Wandy Zarzyckiej. Adam Mika (Łukasz Simlat) postawi sobie za cel rozwiązanie przyczyny śmierci dziewczynki znalezionej w lesie. Bystry policjant Dzidzia poprowadzi śledztwo w sprawie śmierci w hotelu Centrum. Wanycz (Andrzej Seweryn) stanie się źródłem informacji dla dziennikarzy, policji i zastępczyni prokuratora Matwiejskiej (Marianna Gierszewska). Od 28 lutego na Netflix

Szōgun

W serii "Szogun" odnaleziony zostaje tajemniczy holenderski okręt w pobliskiej wiosce rybackiej. Lord Yoshii Toranaga walczy z wrogami z Rady Regentów w Japonii w 1600 roku, w przededniu wojny domowej, która zdefiniowała historię kraju na kolejne stulecie. Młody pilot, Anglik John Blackthorne, zostaje wplątany w misterne intrygi, gdy polityczne wątki przeplatają się z historią kiełkującego uczucia między nim a japońską tłumaczką Mariko, ostatnią przedstawicielką rodu samurajów uznanych za zdrajców.

Od 27 lutego na Disney+

Czerwona Królowa

Elektryzujący thriller, w którym główną rolę gra Antonia Scott - wciela się w kobietę o niezwykłym IQ wynoszącym 242. Kiedy syn wpływowego człowieka zostaje zamordowany, a córka najbogatszego Hiszpana porwana, policja angażuje Scott do rozwiązania sprawy. Wspomaga ją Jon Gutiérrez, który nie tylko jest jej mentorem, ale także rozwija się między nimi głęboka więź. Razem starają się rozwikłać intrygującą zagadkę, odkrywając przy tym nie tylko mroczne tajemnice, ale też swoje własne uczucia.

Od 29 lutego na Prime Video

Jeszcze będzie dobrze

Poruszający serial, który opowiada o zwykłej rodzinie, dotkniętej ciężką chorobą jednego z dzieci. Ta nieprzewidywalna katastrofa wywraca życie każdego członka rodziny do góry nogami. W miarę jak próbują radzić sobie z tragedią, stają się bardziej ludzkimi, chociaż nie zawsze lepszymi ludźmi.

Od 28 lutego na Disney+

Kod 8: Część 2

"Kod 8" nie był spektakularnym hitem, ale Netflix postanowił dać fanom szansę na poznanie dalszych losów ich ulubionych postaci. W drugiej części Jeff Chan ponownie zabiera nas do świata, gdzie 4% populacji posiada supermoce, a są one monitorowane przez zaawansowaną technologię. Były więzień, współpracując z bossom narkotykowym, staje w obronie młodej dziewczyny przed skorumpowanym sierżantem policji. W głównych rolach ponownie znaleźli się bracia Stephen i Robbie Amell.

Od 28 lutego na Netflix

Strefa interesów

Film nagrodzony Grand Prix festiwalu w Cannes, to dzieło Jonathana Glazera, znanego m.in. z "Sexy Beast" i "Narodzin" oraz "Under the Skin". Przenosi nas on w świat codzienności komendanta Auschwitz, Rudolfa Hössa, oraz jego rodziny. W obsadzie znaleźli się Sandra Hüller, znana z "Toni Erdmann", w roli Hedwig Höss, oraz Christian Friedel, który zapisał się w pamięci widzów po "Białej wstążce" Michaela Hanekego, jako Rudolf Höss.

Od 29 lutego w kinach