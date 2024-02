"Awantura" sezon 2 z gwiazdorską obsadą prosto z Hollywood!

Co jakiś czas w świecie seriali trafia się hit, który z dnia na dzień podbija serca widzów. Bez większych oczekiwań przed premierą, bez większej reklamy, bez budżetów o których media rozpisują się na długo przed premierą. Taką produkcją bez wątpienia była "Awantura", która nie tylko jak magnes przed ekrany przyciągnęła miliony widzów na całym świecie i rządziła na listach oglądalności, ale z czasem zgarnęła także wiele prestiżowych nagród. Wśród nich m.in. Złote Globy, Emmy czy Critics Choice Awards.

Nikogo zatem nie powinno dziwić, że kontynuacja powstanie — i producenci zrobią co tylko w ich mocy, by powtórzyć sukces pierwszego sezonu. Od jakiegoś czasu słyszeliśmy, że "Awantura" miała być antologią. I to idealnie wpisuje się w wizję wymiany aktorów.

Anne Hathaway, Jake Gyllenhal, Charles Melton i Cailee Spaeny. Te hollywoodzkie gwiazdy mamy zobaczyć w drugim sezonie "Awantury"!

Netflix oficjalnie nie mówi jeszcze ani słowa na temat kontynuacji swojego hitu, ale sieć już kupi od plotek na ten temat. I jak poinformował serwis Deadline w drugiej serii przyglądać mielibyśmy się historiom dwóch skłóconych par. Pierwszą będzie Anne Hathaway i Jake Gyllenhal, drugą zaś Charles Melton i Cailee Spaeny. Scenariusze nowego sezonu mają być już gotowe, a produkcja ruszyć jeszcze tej jesieni.

Na tę chwilę to wciąż jeszcze nieoficjalne informacje do których dotarła redakcja wspomnianego serwisu. Ale jeżeli okażą się one trafne, to ekipa ma wrócić na plan najpóźniej tej jesieni, tym samym premiery drugiego sezonu można spodziewać się prawdopodobnie około 2026 roku...