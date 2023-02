Neuralink zagrożeniem dla zdrowia publicznego przez skażone implanty

Pamiętacie jeszcze małpy Elona Muska, które grały w ponga siłą umysłu dzięki wszczepionym implantom? Eksperyment wywołał masę kontrowersji, a firma musiała tłumaczyć się z przemocy wobec zwierząt, ciężko znoszących efekty uboczne – nie raz dochodziło bowiem do śmierci w męczarniach. I gdy wydawało się, że Neuralink ma ten kryzys wizerunkowy za sobą, okazało się, że firma Muska ma za uszami więcej występków.

Projekt Neuralink okazał się połowicznym sukcesem. Udało się spełnić część założeń zwłaszcza w początkowej fazie testów, jednak z czasem małpy zaczęły tragicznie znosić skutki wszczepu. Wymioty, szaleństwo, odgryzanie palców, panika i na koniec śmierć. Zużyte implanty z martwych małp trzeba przecież jakoś utylizować i to właśnie tu Musk zaliczył koleje faux pas.

Neuralink trafił pod lupę Departamentu Transportu Stanów Zjednoczonych (USDOT) po tym jak członkowie Komitetu Lekarzy Odpowiedzialnej Medycyny (PCRM) zgłosili podejrzenie nielegalnego transportu skażonych materiałów. To ta sama grupa, która w ubiegłym roku naświetliła sprawę znęcania się nad zwierzętami w laboratoriach Neuralink.

W liście przesłanym do USDOT członkowie organizacji non-profit stwierdzili, że firma Muska stwarza „poważne i ciągłe zagrożenie dla zdrowia publicznego”. Czemu? Bo ma rzekomo nielegalnie transportować implanty usunięte z małp bez odpowiedniego zabezpieczenia. Urządzenia mogą zawierać gronkowce, wirus opryszczki typu B oraz inne patogeny. Zarzuty dotyczą nie tylko samego transportu, ale też odpowiedniego pakowania implantów oraz samego przeszkolenia pracowników.

Niedopatrzenia wynikać mają z naglących terminów. W pełni funkcjonalne implanty miały być gotowe do 2020 roku, ale przez opóźnienia w pracach nie udało się zrealizować wszystkich celów, dlatego firma miałaby ciąć koszta tam, gdzie to możliwe.

Obawy potwierdzają pracownicy Kalifornijskiego Narodowego Centrum Badań nad naczelnymi, czyli instytucji, która blisko współpracuje z Neuralink, dzieląc się nie tylko wiedzą, ale i sprzętem. Z informacji, które pozyskał PCRM wynika, że naukowcy często zgłaszali swoje obawy odnośnie sposobu zabezpieczenia i transportowania zużytych implantów, ale na słowach się skończyło, bo firma Muska nie podjęła żadnych działań.

„Ponieważ elementy sprzętowe eksplantowanego urządzenia neuronowego nie są uszczelnione i nie zostały one zdezynfekowane przed opuszczeniem Centrum Naczelnych, stwarza to zagrożenie dla każdego, kto może mieć kontakt z urządzeniem. Zwykłe nazwanie go niebezpiecznym nie uwzględnia ryzyka potencjalnego zarażenia się wirusem opryszczki typu B”