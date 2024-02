Netia wprowadza dekoder z Android TV i z dźwiękiem zoptymalizowanym przez Bang & Olufsen

Dobre audio w filmach to podstawa kinowych wrażeń, dlatego Netia wprowadza do swojej oferty dekoder z obsługą dźwięku przestrzennego, który powstał we współpracy z renomowaną marką Bang & Olufsen.

Pierwszy dekoder polskiego operatora z dźwiękiem zoptymalizowanym przez firmę Bang & Olufsen

Netia soundbox | 4K to nowy dekoder w ofercie polskiego operatora usług telekomunikacyjnych. Oferuje kilka ciekawych funkcjonalności, takich jak dostęp do Google Play, HBO Max, YouTube aplikacji Netia GO i Disney+, sterowanie głosowe przy pomocy pilota Bluetooth, wyświetlając treści w jakości 4K. Posiada także wbudowany Chromecast i funkcję odtwarzania wybranych programów do 7 dni od emisji, ale najciekawsze są jego walory dźwiękowe.

Dekoder działa na systemie Android i wykorzystuje technologię Dolby Atmos z dźwiękiem zoptymalizowanym przez firmę Bang & Olufsen, co według Netii ma zapewnić najwyżej jakość doznania audio w domowym zaciszu – nie tylko w przypadku filmów, ale także słuchania muzyki.

„Czy wiesz, że… od 1925 roku Bang & Olufsen przesuwa granice dźwięku. Teraz wnosimy te 100 lat doświadczenia do Twojego salonu. Renomowani inżynierowie akustyki Bang & Olufsen starannie zaprojektowali i udoskonalili dźwięk dekodera netia soundbox | 4K, aby uzyskać czysty i mocny dźwięk, tak jak chciał tego artysta”

Netia soundbox | 4K dostępny jest w abonamencie z internetem 300 mb/s od 75 zł miesięcznie (cena po rabatach) – w zależności od wybranego pakietu.

„Nowy etap ewolucji identyfikacji wizualnej marki Netia podkreślamy premierą całkowicie nowego dekodera Netia Soundbox 4K. Jest to pierwsze rozwiązanie do domów, oferowane przez operatora w Polsce, z wbudowanymi głośnikami wykorzystującymi technologię Dolby Atmos z dźwiękiem zoptymalizowanym przez firmę Bang & Olufsen, jakością obrazu 4K, oparte o platformę Android TV” – Tomasz Dakowski, Członek Zarządu Netia S.A i Dyrektor Generalny Obszaru B2C

Źródło: Informacja prasowa