Szykujcie się, bo mamy oficjalną datę premiery wyczekiwanego hitu HBO!

Po dwóch latach fani znów zobaczą na swoich ekranach aktorów Pedra Pascala oraz Bellę Ramsey. To oznacza, że powraca przygoda pełna niebezpieczeństw i wątpliwości, kto jest wrogiem, a komu można zaufać? Wiedzieliśmy, że premiera jest tuż za rogiem, lecz w końcu nadeszła ta chwila.

HBO oficjalnie, mamy datę premiery nowego sezonu The Last of Us!

Premiera pierwszego sezonu z 2023 roku zaczyna się już lekko zamazywać w pamięci, ale na szczęście nim to nastąpi całkowicie, na platformie Max pojawi się nowy sezon The Last of Us. Tym razem fani otrzymają aż siedem nowych odcinków, które będą się ukazywać co tydzień, zaczynając od 13 kwietnia. Każdy zaznajomiony z tytułem twórców Naughty Dog już wie, że w tym sezonie adaptacji gry nie zabraknie emocji. Wszystko za sprawą nowej postaci, która się pojawi obok Ellie i Joela. Abby grana przez Kaitlyn Dever na pewno odciśnie swoje piętno zarówno na bohaterach jak i widzach.

Drugi sezon The Last of Us będzie kontynuacją wydarzeń z poprzedniego, lecz na widzów czeka aż pięć lat przeskoku w fabule. Joel i Ellie są w konflikcie nie tylko z samymi sobą, ale i świat jest coraz bardziej nieprzewidywalny. Poprzedni, emocjonujący teaser była okazja zobaczyć już kilka miesięcy temu, lecz nie można powiedzieć, aby komukolwiek kto nie zna gry, wiele rozjaśnił na temat nadchodzących wydarzeń.

Jednakże, nową datę poznaliśmy dzięki oficjalnemu kontu Max na X (dawniej Twitter), na którym opublikowano trzy nowe plakaty promujące. Obok głównych postaci można zobaczyć właśnie tę nową. Zatem można się domyśli, że odegra ona większą rolę, niż jej widoczność w zwiastunie by sugerowała. Przekonać się będzie można już 12 kwietnia.