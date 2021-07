Netflix masowo traci użytkowników. Konkurencja okazuje się ciekawsza?

Pierwszym jest pocovidowa odwilż — o tak długo jak nie zostaniemy zamknięci na kolejną falę w domach, część użytkowników nie będzie wracać do platformy, bo i po co. Drugim problemem Netflixa jest konkurencja. Ta nie śpi — stale rozwija swoje katalogi i nieustannie oferuje coraz więcej (i coraz lepszej jakości) treści. No cóż – wspominałem już, że sam należę do grupy która miała dość marnej jakości oferty giganta VOD i w ubiegłym roku zrezygnowałem z tego abonamentu. Nie zatęskniłem ani razu — i myślę, że widzowie w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych którzy masowo rezygnują z NF również nie zatęsknią.

Ubiegłe lata były dla tamtejszego rynku VOD bardzo dobry — bo pomijając już fakt, że usług w tym zakresie jest tam ponad 100 — to w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy swoje platformy uruchomili tam m.in. Disney, WarnerMedia i Comcast. Oferują sporo nowości, ale też obszerny wybór klasyki. Przez lata to właśnie klasyka była tym, co przyciągała do Netflixa, ale kiedy lubiane serie na licencjach zaczęły znikać i zastępują je (w dużej mierze) fatalnej jakości autorskie produkty, widzowie nie chcą za nie tak ochoczo płacić. Poza tym dochodzi aspekt tego, że kiedyś mieli jeden, dwa, góra trzy abonamenty – więc jakoś specjalnie to nikogo nie bolało. Wraz z kolejnymi usługami, przybywa także wydatków – no i zaczynają się schody. Zaczynają wybierać i migrować między usługami, szukając treści które najbardziej ich interesują.