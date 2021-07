Gry trafią na Netfliksa. Czy gigant opanuje kolejny rynek?

To, o czym mówiło się od pewnego czasu, staje się faktem. Netflix będzie oferować gry na swojej platformie, co biorąc pod uwagę trendy na rynku nie jest takie wcale zaskakujące. Streamingiem gier zajmują się kolejne firmy, które dostosowują swoje platformy i na swój sposób starają się zachęcić graczy do wypróbowania nowinki. Granie w chmurze nie stanie się szybko powszechne, ale jak na dłoni widać, że jest to przyszłość branży, a Netflix może to rozwiązanie tylko jeszcze bardziej spopularyzować.

Gigant zdaje sobie sprawę, że jest to działanie długofalowe i w ciągu kilku tygodni czy miesięcy nie zdoła stworzyć obszernej i zróżnicowanej biblioteki, która będzie konkurowała z największymi. Netflix ma jednak coś, czego inni mogą mu tylko pozazdrościć – obszerną bazę użytkowników, do których w mgnieniu oka dotrze ze swoją nowością.

Gry na Netflix – już oficjalnie