Znudziły Cię seriale fabularne? Odkryj 10 najlepszych filmów dokumentalnych na Netflixie

Najlepsze dokumenty na Netflixie

Czasami potrzebujemy odrobiny urozmaicenia w naszych seansach filmowych, zwłaszcza gdy zdążyliśmy już odświeżyć wszystkie sezony ulubionych seriali. W takich chwilach warto sięgnąć po coś zupełnie innego, coś, co pozwoli oderwać się od codzienności i poszerzyć horyzonty. Mamy tu na myśli filmy dokumentalne, których nie brakuje przecież na Netflixie. Oglądanie dokumentów to fascynująca odskocznia od fabularnych produkcji, która pozwala nam zgłębić nieznane tematy i zainspirować się prawdziwymi historiami. To taki mały wypad poza strefę komfortowej rozrywki, który może zaskoczyć, wzruszyć lub skłonić do głębszych refleksji. Wybraliśmy 10 produkcji, które szczerze mogę Wam polecić!

Jeśli jesteś miłośnikiem filmów dokumentalnych i chcesz odkryć najlepsze produkcje dostępne na platformie Netflix, to ten artykuł jest dla Ciebie! Przygotowaliśmy zestawienie filmów z różnych kategorii, które zapewnią Ci nie tylko rozrywkę, ale również wzbogacą Twoją wiedzę, a być może zaciekawią Cię nowymi tematami.

Źródło: Depositphotos

Stutz

"Stutz" to niezwykle osobisty i introspektywny film dokumentalny, którego reżyserem jest Jonah Hill (znany m.in. "21 Jump Street"). Aktor otwarcie rozmawia tu ze swoim terapeutą, Dr. Philem Stutzem, o intymnych kwestiach związanych z jego zdrowiem psychicznym. To nie tylko obraz depresji z jaką zmaga się Jonah Hill, ale także szerokie spojrzenie na zdrowie psychiczne. "Stutz" to również życiowe lekcje i narzędzia, jakie mogą przydać się podczas zmagań z własną psychiką. To wzruszający film, który prezentuje widzom kulisy terapii. Myślę, że przyczynia się on również do oswajania nas z problemami zdrowia psychicznego, które wciąż bardzi często stanowią tabu.

Lewis Capaldi: Co u mnie

"Co u mnie" to intymny portret popularnego artysty młodego pokolenia – Lewisa Capaldi. Dokument pozwala nam zbliżyć się do twórczości i prywatnego życia wokalisty. Oglądając "Co u mnie", możemy śledzić drogę Lewisa do sukcesu, odkrywając zarówno jasne, jak i ciemne chwile w jego karierze. To autentyczna i inspirująca historia człowieka, który nie bał się wyrażać swoich emocji i wrażliwości przez sztukę. Film doskonale uzupełnia świetna muzyka.

13 poprawka

"13 poprawka" to ważny film dokumentalny, który przybliża nam to, jak funkcjonuje więziennictwo w Stanach Zjednoczonych. Poprzez analizę przepisów prawa, a także osobiste historie bohaterów, dokument ukazuje problem nierówności i nadużyć w amerykańskim systemie karnym. "13 poprawka" przedstawia kontrowersyjne zagadnienia, takie jak rasizm i patologie funkcjonowania więziennictwa. Film jednocześnie uczy, jak i porusza, skłaniając nas do refleksji nad kwestiami sprawiedliwości społecznej.

Czego nauczyła mnie ośmiornica

"Czego nauczyła mnie ośmiornica" to fascynujący film dokumentalny, który przenosi widza w głębiny podwodnego świata i wprowadza do niezwykłego życia tytułowego głowonoga. Twórcy dokumentu, Pippa Ehrlich i James Reed, przedstawiają osobistą historię Craiga Fostera, przyrodnika z RPA, który nawiązuje niezwykłą więź z ośmiornicą. Fascynujący proces obserwacji i zdobywania zaufania stworzenia staje się dla bohatera misją trwającą ponad 100 dni. Wciągające ujęcia podwodnego świata, które sprawiają, że czujemy się jakbyśmy byli tam razem z Fosterem, oraz doskonale dobrana ścieżka dźwiękowa tworzą niezwykłą atmosferę podczas oglądania. "Czego nauczyła mnie ośmiornica" to absolutnie niezwykły dokument, który na długo pozostaje w pamięci i pozostawia nas z refleksjami na temat relacji ludzi z przyrodą.

Walka: Życie i zaginiona twórczość Stanisława Szukalskiego

"Walka: Życie i zaginiona twórczość Stanisława Szukalskiego" to intrygujący dokument, który odkrywa przed nami historię utalentowanego i kontrowersyjnego rzeźbiarza, malarza oraz rysownika. Reżyser Ireneusz Dobrowolski zabiera nas w podróż przez twórczość tego niezwykłego polskiego artysty, który większość kariery spędził w USA. Film przedstawia nie tylko dzieła sztuki Szukalskiego, ale również ukazuje skomplikowaną osobowość i jego trudną historię. Produkcja porusza również temat odkrywania zaginionego dziedzictwa artystycznego Szukalskiego, który był chyba nieco zapomniany w Polsce.

Niezwykły świat grzybów

Czy film o grzybach może być fascynujący? Jeszcze jak! "Niezwykły świat grzybów" to wciągający dokument, który zaprasza nas do odkrycia magicznego i tajemniczego królestwa. Poprzez niesamowite wizualne ujęcia i wnikliwe badania, film ukazuje różnorodność grzybów, ich rolę w ekosystemie oraz potencjalne zastosowania w medycynie i kulinariach. "Niezwykły świat grzybów" to nie tylko edukacyjna produkcja. Film wzbudza zachwyt wobec piękna i złożoności przyrody, dostarcza fascynujących informacji i z całą pewnością zmienia spojrzenie na te pozornie zwyczajne organizmy.

Dylemat społeczny

"Dylemat społeczny" to otwierający oczy film dokumentalny, który analizuje wpływ mediów społecznościowych i technologii na nasze życie i społeczeństwo. Poprzez wypowiedzi ekspertów, badaczy i osób pracujących w branży technologicznej, ukazuje, jak algorytmy i manipulowanie treściami mogą wpłynąć na nasze zachowania, emocje i wybory. "Dylemat społeczny" skłania nas do zastanowienia się nad etyką i konsekwencjami wykorzystywania współczesnej technologii. Pokazuje też sposoby na to, jak świadomie korzystać z mediów społecznościowych. Ten film dostarcza ważnych informacji i skłania do refleksji nad naszymi relacjami z nowymi technologiami.

Ikar

"Ikar" to poruszający i kontrowersyjny film dokumentalny, który eksponuje ciemne strony świata sportu, zadając jednocześnie ważne pytania o uczciwość i etykę. Przez swoje silne przesłanie i wstrząsające odkrycia, film zyskał uznanie i zainteresowanie publiczności na całym świecie. Amerykański kolarz, jednocześnie reżyser filmu, Bryan Fogel, rozpoczyna osobisty eksperyment, mający na celu zrozumienie skutków dopingu na własnym ciele. Jednak w miarę jak jego projekt nabiera tempa, zostaje uwikłany w ogromną międzynarodową aferę dopingową, która wstrząsa światem sportu. "Ikar" przedstawia podróż Fogela, w której spotyka whistle-blowerów, ekspertów i wysoko postawionych urzędników, odkrywając coraz większe spiski i zakulisowe układy.

David Attenborough: Życie na naszej planecie

"Życie na naszej planecie" to poruszający film dokumentalny, w którym słynny przyrodnik David Attenborough dzieli się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat kondycji naszej planety. Ekipa filmowa podróżuje po różnych zakątkach Ziemi, aby ukazać zarówno piękno przyrody, jak i zagrożenia, z którymi musi się mierzyć. Attenborough opowiada o zmianach klimatycznych, utracie różnorodności biologicznej i degradacji środowiska, ale jednocześnie stawia pytanie, jak możemy naprawić to, co zostało uszkodzone.

Jim i Andy

"Jim i Andy" przenosi nas za kulisy filmu "Człowiek na Księżycu", który miał swoją premierę w 1999 roku. Produkcja Netfixa dokumentuje transformację Jima Carreya w postać Andy'ego Kaufmana, którą odgrywał w tym filmie. "Jim i Andy" przedstawia nie tylko niezwykłe zakulisowe obrazy z planu filmowego, ale również ukazuje głębsze przemyślenia na temat tożsamości, sztuki i granic aktorstwa. Dokument pokazuje, jak artyści wcielają się w role i bez reszty poświęcają się temu zadaniu, a jednocześnie zadaje pytania o to, gdzie zaczyna się fikcja, a kończy rzeczywistość.

Zachęcamy do podzielenia się swoimi ulubionymi filmami dokumentalnymi na Netflix! Czekamy na Twoje propozycje w komentarzach. Podziel się tym, co Cię zafascynowało, poruszyło lub dostarczyło wartościowych doświadczeń.